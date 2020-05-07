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Pandemia

Brasil tem 610 novas mortes por coronavírus; total é de 9.146 óbitos

É o terceiro dia seguido com mais de 600 óbitos novos por dia foram 615 no dia anterior, o maior número até agora, e 600 na terça (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 20:16

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 20:16

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
Dados do Ministério da Saúde desta quinta-feira (7) apontam que o Brasil registrou 610 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. É o terceiro dia seguido com mais de 600 óbitos novos por dia foram 615 no dia anterior, o maior número até agora, e 600 na terça (5).
Ao todo, o país tem 9.146 mortes por coronavírus confirmadas. O Brasil também registrou 9.888 novos casos confirmados de Covid-19 e tem, ao todo, 135.106.
Na quarta (6), o Brasil superou a Bélgica e se tornou o sexto país com mais óbitos no mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que monitora dados da pandemia. Os cinco primeiros países com mais óbitos são EUA, Reino Unido, Itália, Espanha e França .
Segundo especialistas, os números reais devem ser maiores, já que há baixa oferta de testes no país e subnotificação. Atualmente, o Brasil tem 1.643 mortes em investigação.

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