Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Regina Duarte minimiza ditadura, Covid-19 e dá 'chilique' em entrevista
Descartou demissão

Regina Duarte minimiza ditadura, Covid-19 e dá 'chilique' em entrevista

Secretária de Cultura irritou-se com pergunta de Maitê Proença e cobrança sobre manifestação após morte de colegas. 'Se você fala em vida, tem morte'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 19:19

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 19:19

Regina Duarte em entrevista à CNN Brasil
Regina Duarte em entrevista à CNN Brasil Crédito: Reprodução/CNN Brasil
A secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Regina Duarte, afirmou, em entrevista à CNN Brasil, nesta quinta-feira (07), que pretende permanecer no cargo. Durante a conversa com o repórter Daniel Adjuto ela ainda riu e minimizou a ditadura militar (1964-1985) e a tortura empregada naquele período no Brasil, inclusive as mortes de dissidentes políticos.
"Tá bom, mas sempre houve tortura", afirmou. 
"A humanidade não para de morrer. Se você fala em vida, tem morte. Stalin, quantas mortes? Hitler, quantas mortes? Não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas. Não desejo isso para ninguém. Sou leve, viva, estamos vivos, vamos ficar vivos", declarou.

Veja Também

Brasil tem 615 novas mortes por coronavírus; casos ultrapassam 125 mil

Sobre as mortes de artistas e ex-colegas de profissão - Regina Duarte é atriz e até recentemente, mantinha contrato com a Globo, ela ainda defendeu o fato de não ter se manifestado. "Eu imaginei assim: será que eu vou ter que virar um obituário?".
O ator Flavio Migliaccio, de 85 anos, foi encontrado morto em seu sítio, em Rio Bonito (RJ), na última segunda-feira (04). No mesmo dia morreu, vítima de Covid-19, o compositor Aldir Blanc. A Secretaria de Cultura nem ao menos emitiu notas de pesar.
A secretária ainda disse que a Covid-19 está "trazendo uma mormidez insuportável. Isso é perigoso pra cabeça das pessoas".

"CHILIQUE"

A CNN exibiu um vídeo, enviado nesta quinta especialmente para a ocasião, da atriz Maitê Proença, em que ela critica falta de ação do governo Jair Bolsonaro. Foi o momento em que a secretária de Cultura se irritou e, segundo ela mesma, deu um "chilique". 
Na gravação, Maitê também pede mais medidas de socorro aos artistas diante do coronavírus e sugere que Regina converse com a classe artística. Enquanto o vídeo passava, a secretária discutia com o repórter. 

Veja Também

Teich exonera 13 do Ministério da Saúde e áreas estratégicas 'ficam esvaziadas'

A ideia é que ela respondesse à ex-colega. "Isso não estava combinado", bradou Regina. Quem é você que está desenterrando uma fala da Maitê, quem é você? Eu tive que dar um chilique aqui!, disse aos âncoras da CNN, que estavam no estúdio, em São Paulo, enquanto Adjuto estava ao lado da secretária, em Brasília. Regina disse que o vídeo era antigo. "Vocês estão desenterrando os mortos", criticou. A âncora, jornalista Daniela Lima, ressaltou que o vídeo de Maitê é desta quinta-feira. 
Regina não respondeu à atriz e a entrevista precisou ser encerrada.

"ESTÁ UM CLIMA SUPER BOM"

Antes disso tudo, ela chegou a dizer: "Demissão? Que demissão? Lá fora, pelo menos, as pessoas parecem ter uma ansiedade em me verem fora. Falam 'agora ela cai, agora ela cai'. Está um clima super bom".

Veja Também

Coronavírus: Bolsonaro pressiona STF e tenta dividir ônus da crise

AGU quer entregar apenas parte do vídeo de reunião com Bolsonaro e Moro

Ao contrário do que diz blog, OMS recomenda isolamento como medida de combate à Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados