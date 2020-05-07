Regina Duarte minimiza ditadura, Covid-19 e dá 'chilique' em entrevista

Regina Duarte em entrevista à CNN Brasil Crédito: Reprodução/CNN Brasil

A secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Regina Duarte , afirmou, em entrevista à CNN Brasil, nesta quinta-feira (07), que pretende permanecer no cargo. Durante a conversa com o repórter Daniel Adjuto ela ainda riu e minimizou a ditadura militar (1964-1985) e a tortura empregada naquele período no Brasil, inclusive as mortes de dissidentes políticos.

"Tá bom, mas sempre houve tortura", afirmou.

"A humanidade não para de morrer. Se você fala em vida, tem morte. Stalin, quantas mortes? Hitler, quantas mortes? Não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas. Não desejo isso para ninguém. Sou leve, viva, estamos vivos, vamos ficar vivos", declarou.

Sobre as mortes de artistas e ex-colegas de profissão - Regina Duarte é atriz e até recentemente, mantinha contrato com a Globo, ela ainda defendeu o fato de não ter se manifestado. "Eu imaginei assim: será que eu vou ter que virar um obituário?".

A secretária ainda disse que a Covid-19 está "trazendo uma mormidez insuportável. Isso é perigoso pra cabeça das pessoas".

"CHILIQUE"

A CNN exibiu um vídeo, enviado nesta quinta especialmente para a ocasião, da atriz Maitê Proença, em que ela critica falta de ação do governo Jair Bolsonaro. Foi o momento em que a secretária de Cultura se irritou e, segundo ela mesma, deu um "chilique".

Na gravação, Maitê também pede mais medidas de socorro aos artistas diante do coronavírus e sugere que Regina converse com a classe artística. Enquanto o vídeo passava, a secretária discutia com o repórter.

A ideia é que ela respondesse à ex-colega. "Isso não estava combinado", bradou Regina. Quem é você que está desenterrando uma fala da Maitê, quem é você? Eu tive que dar um chilique aqui!, disse aos âncoras da CNN, que estavam no estúdio, em São Paulo, enquanto Adjuto estava ao lado da secretária, em Brasília. Regina disse que o vídeo era antigo. "Vocês estão desenterrando os mortos", criticou. A âncora, jornalista Daniela Lima, ressaltou que o vídeo de Maitê é desta quinta-feira.

Regina não respondeu à atriz e a entrevista precisou ser encerrada.

"ESTÁ UM CLIMA SUPER BOM"