Brasil tem 615 novas mortes por coronavírus; casos ultrapassam 125 mil

Brasil tem 615 novas mortes por coronavírus, bate recorde e se torna o 6º com mais óbitos Crédito: Divulgação

Dados do Ministério da Saúde desta quarta-feira (6) mostram que o Brasil bateu um novo recorde de mortes por coronavírus registradas em um dia, com 615 novos óbitos.

O país ainda se tornou o sexto com mais óbitos no mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA), que monitora dados da pandemia. Com um total de 8.536 mortes por coronavírus, o Brasil ultrapassou a Bélgica, que tem 8.339 óbitos.

Também houve 10.503 novos casos confirmados --o total é de 125.218.

O recorde de mortes registradas em 24 horas era do dia anterior, com 600 novos óbitos.

Segundo especialistas, os números reais devem ser maiores, já que há baixa oferta de testes no país e subnotificação.

Epicentro da crise, São Paulo continua sendo o estado com mais casos e mortes por coronavírus. Em meio ao aumento nos números, o estado tem visto cair o índice de isolamento social, o que preocupa autoridades. Na segunda (4), o isolamento foi de 47%.

Depois de São Paulo, o estado com maior número de casos é o Rio de Janeiro.