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Novo recorde

Brasil tem 615 novas mortes por coronavírus; casos ultrapassam 125 mil

O país ainda se tornou o sexto com mais óbitos no mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA), que monitora dados da pandemia. Com um total de 8.536 mortes por coronavírus, o Brasil ultrapassou a Bélgica, que tem 8.339 óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 19:28

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 19:28

Arte covid-19 para capa do site
Brasil tem 615 novas mortes por coronavírus, bate recorde e se torna o 6º com mais óbitos Crédito: Divulgação
Dados do Ministério da Saúde desta quarta-feira (6) mostram que o Brasil bateu um novo recorde de mortes por coronavírus registradas em um dia, com 615 novos óbitos.
O país ainda se tornou o sexto com mais óbitos no mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA), que monitora dados da pandemia. Com um total de 8.536 mortes por coronavírus, o Brasil ultrapassou a Bélgica, que tem 8.339 óbitos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Também houve 10.503 novos casos confirmados --o total é de 125.218.
O recorde de mortes registradas em 24 horas era do dia anterior, com 600 novos óbitos.

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Segundo especialistas, os números reais devem ser maiores, já que há baixa oferta de testes no país e subnotificação.
Epicentro da crise, São Paulo continua sendo o estado com mais casos e mortes por coronavírus. Em meio ao aumento nos números, o estado tem visto cair o índice de isolamento social, o que preocupa autoridades. Na segunda (4), o isolamento foi de 47%.
Depois de São Paulo, o estado com maior número de casos é o Rio de Janeiro.
Já quando analisados os dados de incidência da Covid-19, indicador que abrange o total de casos pela população, outros estados passam à frente. São eles Amapá, Amazonas, Roraima, Ceará, Pernambuco, Acre e Espírito Santo.

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