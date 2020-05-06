Marataízes registra primeira morte por coronavírus
A Prefeitura Municipal de Marataízes, no Litoral Sul do Estado, divulgou nesta quarta-feira (06) a primeira morte causada pelo novo coronavírus. A vítima, segundo a Secretaria Municipal de Saúde é uma mulher de 71 anos, moradora da Barra do Itapemirim. O município lidera o número de casos confirmados no Sul.
De acordo com o município, a mulher deu entrada no Hospital Clínica de Acidentados de Vitória por outras causas, há cerca de 40 dias, e no mesmo ambiente hospitalar adquiriu a Covid-19. Ela faleceu nesta quarta, ainda no hospital.
Em nota, a gestão municipal lamentou a morte e afirmou que se solidariza com família e amigos. A Secretaria de Saúde reforçou a necessidade de evitar aglomerações e usar máscaras, caso tenha que sair de casa.
O município litorâneo, com seus 38 mil habitantes, lidera em número de casos na região Sul, com 29 casos positivos para coronavírus até o momento. Destes, oito pessoas permanecem internados em UTI e seis em enfermaria. Marataízes ainda registra 27 casos em investigação. Cinco pessoas estão curadas da doença, segundo a prefeitura.