Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
10 pacientes na UTI

Marataízes é o município com mais casos de Covid-19 no Sul do ES

A cidade registrou 26 casos em menos de 15 dias e foi classificada como de risco moderado para a contaminação do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 11:03

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 11:03

Marataízes proíbe permanência de pessoas em praias e praças
Marataízes proíbe permanência de pessoas em praias e praças Crédito: Divulgação
O município de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, é o primeiro na lista da região com casos confirmados da Covid-19. A cidade tem 26 pacientes que tiveram o resultado positivo para o novo coronavírus. Destes, 10 estão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e seis em enfermaria.
As informações são da prefeitura, que comunicou ainda que outras 23 pessoas estão sob suspeitas, aguardando o resultado de exames. Os números foram atualizados na tarde deste domingo (3) e nenhum paciente está curado.

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

Segundo os dados divulgados diariamente pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), Marataízes confirmou todos os 26 casos em menos de 15 dias. O primeiro foi registrado dia 21 de abril e os pacientes são de 13 bairros diferentes, incluindo localidades do interior. Oito pessoas são idosas, com mais de 60 anos.
Em toda a Região Sul, a Sesa contabiliza 151 casos confirmados. O segundo município na lista é Cachoeiro de Itapemirim, com 18 pacientes, seguido por Venda Nova do Imigrante com 17 casos.

Veja Também

Mapa revela como os leitos dos hospitais estão distribuídos no ES

Covid-19: testes em casas começam na semana que vem no ES, diz subsecretário

MARATAÍZES PASSOU DE RISCO BAIXO PARA RISCO MODERADO

Na última reunião para atualização do Mapa de Gestão de Risco, que ocorreu neste sábado (2), o governo estadual divulgou a nova classificação dos municípios, levando em consideração os números de casos confirmados proporcionais ao número de habitantes de cada cidade e a taxa de disponibilidade de leitos de UTI no Estado.
Marataízes, que tem pouco mais de 36 mil habitantes, saiu de risco baixo para moderado, junto com Guaçuí e Presidente Kennedy, que também são da Região Sul do Estado. A classificação foi feita com base no coeficiente de incidência no Estado, de 69 casos confirmados em relação a 100 mil habitantes.
Essa classificação será revista no próximo dia 10, quando será feita a atualização do Mapa de Gestão de Risco. Ao todo, o Espírito Santo tem sete municípios enquadrados no risco alto (Alfredo Chaves, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória), 16 em risco moderado (Aracruz, Anchieta, Bom Jesus do Norte, Domingos Martins, Guaçuí, Guarapari, Iconha, Ibiraçu, Marataízes, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Presidente Kennedy, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante) e outros 55 seguem com o risco baixo.

Veja Também

Cachoeiro de Itapemirim vai instalar barreiras sanitárias

Coronavírus no ES: Venda Nova começa a fazer barreiras sanitárias

Cidades do Sul do ES fazem barreiras sanitárias para evitar Covid-19

BARREIRAS SANITÁRIAS SÃO REFORÇADAS EM MARATAÍZES

De acordo com a Prefeitura de Marataízes, as barreiras sanitárias instaladas nos principais acessos ao município foram reforçadas com mais quatro agentes de saúde cada, além do apoio da Guarda Civil Municipal. Os horários de funcionamento também foram ampliados e agora, as equipes atuam das 8h às 18h.
As barreiras estão instaladas na ES 490, Rodovia Safra x Marataízes, logo após o trevo na chegada da cidade e na ES-060, Rodovia do Sol, no Pontal. A prefeitura explicou que os agentes de saúde verificam a temperatura corporal de todas as pessoas nos veículos abordados, inclusive caminhões e ônibus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agachamento búlgaro: 5 motivos para incluir o exercício na sua rotina
Imagem de destaque
Mulher é morta após ser atacada pelo próprio pitbull em casa no MA
Imagem de destaque
Descubra como o signo de Touro lida com o dinheiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados