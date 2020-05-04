Marataízes é o município com mais casos de Covid-19 no Sul do ES

Marataízes proíbe permanência de pessoas em praias e praças Crédito: Divulgação

O município de Marataízes , no litoral Sul do Espírito Santo , é o primeiro na lista da região com casos confirmados da Covid-19. A cidade tem 26 pacientes que tiveram o resultado positivo para o novo coronavírus . Destes, 10 estão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e seis em enfermaria.

As informações são da prefeitura, que comunicou ainda que outras 23 pessoas estão sob suspeitas, aguardando o resultado de exames. Os números foram atualizados na tarde deste domingo (3) e nenhum paciente está curado.

Segundo os dados divulgados diariamente pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) , Marataízes confirmou todos os 26 casos em menos de 15 dias. O primeiro foi registrado dia 21 de abril e os pacientes são de 13 bairros diferentes, incluindo localidades do interior. Oito pessoas são idosas, com mais de 60 anos.

MARATAÍZES PASSOU DE RISCO BAIXO PARA RISCO MODERADO

Na última reunião para atualização do Mapa de Gestão de Risco, que ocorreu neste sábado (2), o governo estadual divulgou a nova classificação dos municípios, levando em consideração os números de casos confirmados proporcionais ao número de habitantes de cada cidade e a taxa de disponibilidade de leitos de UTI no Estado.

Marataízes, que tem pouco mais de 36 mil habitantes, saiu de risco baixo para moderado, junto com Guaçuí e Presidente Kennedy, que também são da Região Sul do Estado. A classificação foi feita com base no coeficiente de incidência no Estado, de 69 casos confirmados em relação a 100 mil habitantes.

Essa classificação será revista no próximo dia 10, quando será feita a atualização do Mapa de Gestão de Risco. Ao todo, o Espírito Santo tem sete municípios enquadrados no risco alto (Alfredo Chaves, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória), 16 em risco moderado (Aracruz, Anchieta, Bom Jesus do Norte, Domingos Martins, Guaçuí, Guarapari, Iconha, Ibiraçu, Marataízes, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Presidente Kennedy, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante) e outros 55 seguem com o risco baixo.

BARREIRAS SANITÁRIAS SÃO REFORÇADAS EM MARATAÍZES

De acordo com a Prefeitura de Marataízes, as barreiras sanitárias instaladas nos principais acessos ao município foram reforçadas com mais quatro agentes de saúde cada, além do apoio da Guarda Civil Municipal. Os horários de funcionamento também foram ampliados e agora, as equipes atuam das 8h às 18h.