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Covid-19

Coronavírus no ES: Venda Nova começa a fazer barreiras sanitárias

O objetivo é conscientizar motoristas e passageiros; quem tiver sintomas, será encaminhado para as unidades de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 17:19

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 17:19

Agentes de saúde e servidores da Educação foram capacitados para atuar
Agentes de saúde e servidores da Educação foram capacitados para atuar Crédito: Ascom/PMVNI
Após o aumento de casos confirmados do coronavírus em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, a prefeitura começou nesta quarta-feira (29) a fazer barreiras sanitárias nos principais acessos ao município. O objetivo é conscientizar e tirar dúvidas de motoristas e passageiros sobre a prevenção da doença. Quem tiver sintomas, será encaminhado para as unidades de saúde.
A mobilização não tem data para terminar. De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Woelpher Pierângelo de Freitas Bárbara, já foram atendidas mais de 8 mil pessoas, com medidas de conscientização, nos comércios, igrejas e nas ruas.
Coronavírus no ES - Venda Nova começa a fazer barreiras sanitárias
Segundo o painel do governo do Estado, o município possui 15 casos confirmados da doença. Oito, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), estão curados.

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