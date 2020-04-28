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INSS decide manter agências fechadas para conter o coronavírus

A reabertura estava prevista para ocorrer a partir de quinta-feira (30), quando estava prevista a retomada do atendimento presencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 18:58

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 18:58

Agência do INSS, em Vitória, no Espírito Santo
Agência do INSS, em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em todo o país vão continuar fechadas após esta quinta-feira (30), quando estava prevista a retomada do atendimento presencial.
Os postos do órgão responsável por conceder e pagar aposentadorias, pensões e auxílios-doença fecharam suas portas oficialmente em 23 de março devido à quarentena necessária para frear a propagação do novo coronavírus. Em São Paulo, as unidades estão fechadas desde 19 de março.
A portaria que determinou a suspensão do atendimento nas agências já previa a possibilidade de prorrogação da quarentena.
A decisão de manter o fechamento das agências foi tomada na tarde desta terça-feira (28) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo próprio INSS.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O ato confirmando a continuação da quarentena deverá ser publicado nesta quinta no Diário Oficial da União.
Não há, por enquanto, informações sobre a data em que o atendimento em locais físicos será restabelecido.
Um grupo de trabalho, que contará com a participação do Ministério da Saúde, será composto para coordenar o processo de reabertura das agências.
No período em que as unidades estiverem fechadas, os requerimentos de serviços previdenciários e assistenciais continuarão a ser realizados por meio dos canais remotos, que são o aplicativo ou o site Meu INSS e central de atendimento pelo telefone 135.
Para evitar prejuízo financeiro aos beneficiários, aqueles que não forem atendidos devido ao fechamento dos postos terão preservadas as suas datas de requerimento de benefício, permitindo assim que eles recebam todos os valores atrasados.

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