Cachoeiro de Itapemirim vai instalar barreiras sanitárias

Os acessos das estradas na divisa de Cachoeiro de Itapemirim com outros municípios e a rodoviária da cidade terão barreiras sanitárias na próxima semana. A medida de prevenção à transmissão do novo coronavírus foi recomendada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), que notificou a prefeitura na última terça-feira (28).
Por meio da Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro de Itapemirim, o MPES orientou que as medidas fossem atendidas no prazo de 48 horas. Além das barreiras sanitárias na rodoviária e nas estradas, o órgão pediu a implantação de um Sistema de Comando de Operações e o Centro de Operações Especiais em Saúde (Coes-Covid-19), com a Defesa Civil e a Secretaria de Saúde, para a organização e execução das ações.
O município deverá, ainda, encaminhar ao Ministério Público cópias das atas de reuniões desses comandos de operações. Cachoeiro de Itapemirim, segundo o painel Covid-19 do governo do Estado, registra nesta sexta-feira (01), 13 casos confirmados da doença e 9 curados.
BARREIRA EDUCATIVA
Apesar de não informar data, a prefeitura de Cachoeiro disse, por meio de nota, que a Secretaria de Saúde prevê para a próxima semana a realização de barreira educativa, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101 Sul. Porém, não mencionou a rodoviária.
Afirmou ainda que a Secretaria de Saúde implantou o Sistema de Comando de Operações (SCO) e o Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), para coordenar as ações de combate ao novo coronavírus no município. As reuniões, segundo a prefeitura acontecem diariamente e durante esta semana, o Coes também se reuniu com representantes dos Bombeiros, Defesa Civil e secretarias de Segurança e Desenvolvimento Urbano.