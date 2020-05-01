Cachoeiro de Itapemirim vai instalar barreiras sanitárias

Cachoeiro de Itapemirim: prefeitura não informou a data da instalação das barreiras Crédito: Reprodução/Instagram

Por meio da Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro de Itapemirim, o MPES orientou que as medidas fossem atendidas no prazo de 48 horas. Além das barreiras sanitárias na rodoviária e nas estradas, o órgão pediu a implantação de um Sistema de Comando de Operações e o Centro de Operações Especiais em Saúde (Coes-Covid-19), com a Defesa Civil e a Secretaria de Saúde, para a organização e execução das ações.

O município deverá, ainda, encaminhar ao Ministério Público cópias das atas de reuniões desses comandos de operações. Cachoeiro de Itapemirim, segundo o painel Covid-19 do governo do Estado, registra nesta sexta-feira (01), 13 casos confirmados da doença e 9 curados.

BARREIRA EDUCATIVA

BR 101 Sul. Porém, não mencionou a rodoviária. Apesar de não informar data, a prefeitura de Cachoeiro disse, por meio de nota, que a Secretaria de Saúde prevê para a próxima semana a realização de barreira educativa, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , naSul. Porém, não mencionou a rodoviária.