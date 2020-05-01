Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Cachoeiro de Itapemirim vai instalar barreiras sanitárias

MPES solicitou medida. Segundo a prefeitura, medida de prevenção contra o novo coronavírus deve começar na próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 20:04

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 20:04

Cachoeiro de Itapemirim
Cachoeiro de Itapemirim: prefeitura não informou a data da instalação das barreiras Crédito: Reprodução/Instagram
Os acessos das estradas na divisa de Cachoeiro de Itapemirim com outros municípios e a rodoviária  da cidade terão barreiras sanitárias na próxima semana. A medida de prevenção à transmissão do novo coronavírus foi recomendada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), que notificou a prefeitura na última terça-feira (28).
Por meio da Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro de Itapemirim, o MPES orientou que as medidas fossem atendidas no prazo de 48 horas. Além das barreiras sanitárias na rodoviária e nas estradas, o órgão pediu a implantação de um Sistema de Comando de Operações e o Centro de Operações Especiais em Saúde (Coes-Covid-19), com a Defesa Civil e a Secretaria de Saúde, para a organização e execução das ações.
O município deverá, ainda, encaminhar ao Ministério Público cópias das atas de reuniões desses comandos de operações. Cachoeiro de Itapemirim, segundo o painel Covid-19 do governo do Estado, registra nesta sexta-feira (01), 13 casos confirmados da doença e 9 curados.

BARREIRA EDUCATIVA

Apesar de não informar data, a prefeitura de Cachoeiro disse, por meio de nota, que a Secretaria de Saúde prevê para a próxima semana a realização de barreira educativa, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101 Sul. Porém, não mencionou a rodoviária.
Afirmou ainda que a Secretaria de Saúde implantou o Sistema de Comando de Operações (SCO) e o Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), para coordenar as ações de combate ao novo coronavírus no município. As reuniões, segundo a prefeitura acontecem diariamente e durante esta semana, o Coes também se reuniu com representantes dos Bombeiros, Defesa Civil e secretarias de Segurança e Desenvolvimento Urbano.

Veja Também

Iúna registra primeira morte por coronavírus

Covid-19: ES tem 101 mortes e 2.913 casos confirmados da doença

Após mortes por Covid-19, familiares de detentos protestam em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados