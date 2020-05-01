Covid-19: ES tem 101 mortes e 2.913 casos confirmados da doença

O Espírito Santo já acumula um total de 101 mortes e 2.913 casos confirmados de Covid-19. Os números da doença provocada pelo novo coronavírus foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta sexta-feira (01). De acordo com o registro, só nas últimas 24 horas foram constatados oito óbitos e 225 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 849. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,47%. Até o momento já foram realizados 13. 536 testes da doença em todo o Estado.
Mortes divulgadas nesta sexta-feira (1)
- Mulher, 70 anos, residente de Vitória
- Mulher, 64 anos, residente de Cariacica
- Homem, 65 anos, residente de Serra
- Mulher, 67 anos, residente de Cariacica
- Homem, 57 anos, residente de Vitória
- Homem, 57 anos, residente de Iuna
- Homem, 86 anos, residente de Serra
- Homem, 54 anos, residente de Aracruz
CASOS CONFIRMADOS
Na região metropolitana, Vila Velha lidera com 737 casos confirmando, seguindo de Serra (617), Vitória (588), Cariacica (358) e Viana (56). Já os bairros com mais casos confirmados são: Jardim Camburi (109), Praia da Costa (100), Itapuã (77), Jardim da Penha (60), Colina de Laranjeiras (47), Praia do Canto (45) e Praia de Itaparica (42).
TRATAMENTO
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.