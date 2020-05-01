Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Covid-19: ES tem 101 mortes e 2.913 casos confirmados da doença

Na região metropolitana, Vila Velha lidera com 692 casos confirmando, segundo  a Secretaria de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 16:46

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 16:46

Arte covid-19 para capa do site
Covid-19 Crédito: Divulgação
Espírito Santo já acumula um total de 101 mortes e 2.913 casos confirmados de Covid-19. Os números da doença provocada pelo novo coronavírus foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta sexta-feira (01). De acordo com o registro, só nas últimas 24 horas foram constatados oito óbitos e  225 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 849. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,47%. Até o momento já foram realizados 13. 536 testes da doença em todo o Estado.
Mortes divulgadas nesta sexta-feira (1)
  • Mulher, 70 anos, residente de Vitória
  • Mulher, 64 anos, residente de Cariacica
  • Homem, 65 anos, residente de Serra
  • Mulher, 67 anos, residente de Cariacica
  • Homem, 57 anos, residente de Vitória
  • Homem, 57 anos, residente de Iuna
  • Homem, 86 anos, residente de Serra
  • Homem, 54 anos, residente de Aracruz

CASOS CONFIRMADOS 

Na região metropolitana, Vila Velha lidera com 737 casos confirmando, seguindo de Serra (617), Vitória (588), Cariacica (358) e Viana (56).  Já os bairros com mais casos confirmados são: Jardim Camburi (109), Praia da Costa (100), Itapuã (77), Jardim da Penha (60),  Colina de Laranjeiras (47), Praia do Canto (45) e Praia de Itaparica (42).

TRATAMENTO

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados