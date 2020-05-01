Covid-19: ES tem 101 mortes e 2.913 casos confirmados da doença

Covid-19 Crédito: Divulgação

Espírito Santo já acumula um total de 101 mortes e 2.913 casos confirmados de Covid-19. Os números da doença provocada pelo novo coronavírus foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta sexta-feira (01). De acordo com o registro, só nas últimas 24 horas foram constatados oito óbitos e 225 novos casos.

O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 849. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,47%. Até o momento já foram realizados 13. 536 testes da doença em todo o Estado.

Mortes divulgadas nesta sexta-feira (1)

Mulher, 70 anos, residente de Vitória

Mulher, 64 anos, residente de Cariacica



Homem, 65 anos, residente de Serra



Mulher, 67 anos, residente de Cariacica



Homem, 57 anos, residente de Vitória



Homem, 57 anos, residente de Iuna



Homem, 86 anos, residente de Serra



Homem, 54 anos, residente de Aracruz



CASOS CONFIRMADOS

Na região metropolitana, Vila Velha lidera com 737 casos confirmando, seguindo de Serra (617), Vitória (588), Cariacica (358) e Viana (56). Já os bairros com mais casos confirmados são: Jardim Camburi (109), Praia da Costa (100), Itapuã (77), Jardim da Penha (60), Colina de Laranjeiras (47), Praia do Canto (45) e Praia de Itaparica (42).

TRATAMENTO

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.