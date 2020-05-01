Iúna registra primeira morte por coronavírus

Um boletim, divulgado pela secretaria municipal de Saúde na tarde desta sexta, informou que o paciente estava internado em Vitória desde o dia 09 de abril. Como se tratava de caso suspeito, os cuidados foram devidamente tomados com o corpo, conforme Nota Técnica do Estado. Os familiares já foram orientados e estão sendo monitorados pelo serviço de saúde do município, diz o informe.