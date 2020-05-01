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Covid-19

Iúna registra primeira morte por coronavírus

O paciente, segundo a prefeitura, já estava em tratamento por outro motivo em Vitória, onde contraiu a Covid-19 e morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 18:43

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 18:43

Iúna, na Região do Caparaó
Iúna, município capixaba da região do Caparaó, registrou a primeira morte por Covid-19, mas paciente estava em tratamento em Vitória Crédito: Alcino Junior
O município de Iúna, na região do Caparaó, registrou nesta sexta-feira (01) a primeira morte causada por Covid-19. O paciente, segundo a prefeitura, já estava em tratamento em Vitória por outro motivo. Mas contraiu a doença na Capital e morreu na última quarta-feira (29). É o único caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus em Iúna.
Um boletim, divulgado pela secretaria municipal de Saúde na tarde desta sexta, informou que o paciente estava internado em Vitória desde o dia 09 de abril. Como se tratava de caso suspeito, os cuidados foram devidamente tomados com o corpo, conforme Nota Técnica do Estado. Os familiares já foram orientados e estão sendo monitorados pelo serviço de saúde do município, diz o informe.
Segundo os dados do Painel Covid-19 divulgado pelo governo do Estado, o paciente era homem, morava no bairro Quilombo e tinha diabetes e problemas cardíacos.

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