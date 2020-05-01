Brasil registra mais de 6 mil mortes por coronavírus

O Brasil registrou 428 novas mortes e 6.209 novos casos confirmados de coronavírus nas últimas 24 horas, segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira (1).

Hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, em Manaus, preparado para pacientes com coronavírus Crédito: Mario Oliveira / Semcom

Agora, o país tem ao todo 6.329 óbitos e 91.589 casos de infecção por coronavírus.

Na quinta-feira (30), o Brasil havia ultrapassado a China em número de pessoas infectadas. O Brasil é hoje o 10º país no ranking mundial nesse quesito --os Estados Unidos são o local onde há mais casos, com mais de 1 milhão registrados, seguido pela Espanha, com mais de 213 mil infectados.

Já a China tem 83.958 casos confirmados. Os dados dos países são da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, que monitora a pandemia.