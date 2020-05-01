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Ministério da Saúde

Brasil registra mais de 6 mil mortes por coronavírus

Boletim do Ministério da Saúde registrou 428 novos óbitos em apenas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 17:05

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 17:05

O Brasil registrou 428 novas mortes e 6.209 novos casos confirmados de coronavírus nas últimas 24 horas, segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira (1).
Hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, em Manaus, preparado para pacientes com coronavírus
Hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, em Manaus, preparado para pacientes com coronavírus Crédito: Mario Oliveira / Semcom
Agora, o país tem ao todo 6.329 óbitos e 91.589 casos de infecção por coronavírus.
Na quinta-feira (30), o Brasil havia ultrapassado a China em número de pessoas infectadas. O Brasil é hoje o 10º país no ranking mundial nesse quesito --os Estados Unidos são o local onde há mais casos, com mais de 1 milhão registrados, seguido pela Espanha, com mais de 213 mil infectados.

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Já a China tem 83.958 casos confirmados. Os dados dos países são da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, que monitora a pandemia.
O Brasil já tinha passado a China, onde o vírus surgiu, em número total de mortes na terça-feira (28), quando o total passou a 5.017 mortes por Covid-19.

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