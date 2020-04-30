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Depois de negar ...

Bolsonaro diz que 'talvez' tenha sido contaminado pelo coronavírus

Dois dias atrás presidente negou que tenha tido Covid-19. Ele se recusa a apresentar resultado de exames, mas juíza deu 48 horas, de novo, para que Bolsonaro apresente laudos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 19:29

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 19:29

Primeira-dama Michelle Bolsonaro e presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Planalto em meio à pandemia de coronavírus
Primeira-dama Michelle Bolsonaro e presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Planalto em meio à pandemia de coronavírus Crédito: Alan Santos/PR
Ao mesmo tempo em que trava uma disputa judicial para não divulgar os resultados de seus exames, o presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta quinta-feira (30) que "talvez" tenha sido contaminado pelo coronavírus. "Eu talvez já tenha pegado esse vírus no passado, talvez, talvez, e nem senti", afirmou o presidente em entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Alegre.
O presidente já realizou dois testes para saber se contraiu Covid-19 - em 12 e 17 de março - e divulgou que os resultados foram negativos, mas tem se recusado a apresentá-los.
Há dois dias, no entanto, o presidente afirmou que não teve a doença e que não mente:
"Vocês nunca me viram aqui rastejando, com coriza... eu não tive, pô (novo coronavírus). E não minto. E não minto"
Jair Bolsonaro (sem partido) - Presidente da República, em 28/04/2020
A declaração ocorreu um dia após o jornal "O Estado de S. Paulo" garantir na Justiça Federal o direito de obter os laudos de todos os exames de novo coronavírus feitos pelo presidente da República.
Em vez de enviar os papéis, no entanto, a Advocacia-Geral da União encaminhou à Justiça um relatório médico de 18 de março no qual atesta que Bolsonaro se encontra assintomático e teve resultado negativo para os testes do novo coronavírus realizados no mês passado.
A juíza federal Ana Lúcia Petri Betto, responsável pelo caso, não aceitou o relatório e deu 48 horas para que os exames sejam entregues.
As declarações do presidente têm sido contraditórias. Em março, o presidente já havia declarado que talvez tivesse sido contaminado lá atrás sem saber e que poderia ter o anticorpo. Na ocasião, ele já tinha feito os dois exames e afirmou que, por recomendação médica, talvez fizesse mais um. Depois, voltou a afirmar que não teve a doença.

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Os exames foram realizados após Bolsonaro voltar de missão oficial nos Estados Unidos, onde se encontrou com o presidente Donald Trump. Pelo menos 23 pessoas que acompanharam o presidente na viagem, incluindo auxiliares próximos, foram diagnosticadas posteriormente com a doença.

"GRIPEZINHA"

Na entrevista à Rádio Guaíba, Bolsonaro voltou a minimizar a covid-19, que já matou 5.901 pessoas no Brasil até esta quinta-feira. Para 80% da população não vai ser nem gripezinha, não vai ser nada, nem saber que teve. Para os 15%, 20%, tem que tomar cuidado, afirmou. O general (Augusto) Heleno (ministro do Gabinete de Segurança Institucional), que está com 70 e poucos anos, só ficou sabendo porque fez o teste, foi para casa e fez bicicleta todo dia."
O presidente voltou a dizer que tem o direito de não mostrar o resultado de seus exames e que não cabe à Justiça se intrometer nessas questões. Agora, não tenho problema, se no final da linha a Justiça decidir, eu vou apresentar, completou. Bolsonaro também voltou a dizer que fez exames com nome fantasia, mas que são perfeitamente identificados.

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