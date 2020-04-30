Bolsonaro diz que 'talvez' tenha sido contaminado pelo coronavírus

Primeira-dama Michelle Bolsonaro e presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Planalto em meio à pandemia de coronavírus Crédito: Alan Santos/PR

Ao mesmo tempo em que trava uma disputa judicial para não divulgar os resultados de seus exames , o presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta quinta-feira (30) que "talvez" tenha sido contaminado pelo coronavírus. "Eu talvez já tenha pegado esse vírus no passado, talvez, talvez, e nem senti", afirmou o presidente em entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Alegre.

O presidente já realizou dois testes para saber se contraiu Covid-19 - em 12 e 17 de março - e divulgou que os resultados foram negativos, mas tem se recusado a apresentá-los.

Há dois dias, no entanto, o presidente afirmou que não teve a doença e que não mente:

"Vocês nunca me viram aqui rastejando, com coriza... eu não tive, pô (novo coronavírus). E não minto. E não minto" Jair Bolsonaro (sem partido) - Presidente da República, em 28/04/2020

As declarações do presidente têm sido contraditórias. Em março, o presidente já havia declarado que talvez tivesse sido contaminado lá atrás sem saber e que poderia ter o anticorpo. Na ocasião, ele já tinha feito os dois exames e afirmou que, por recomendação médica, talvez fizesse mais um. Depois, voltou a afirmar que não teve a doença.

Os exames foram realizados após Bolsonaro voltar de missão oficial nos Estados Unidos, onde se encontrou com o presidente Donald Trump. Pelo menos 23 pessoas que acompanharam o presidente na viagem, incluindo auxiliares próximos, foram diagnosticadas posteriormente com a doença.

"GRIPEZINHA"

Na entrevista à Rádio Guaíba, Bolsonaro voltou a minimizar a covid-19, que já matou 5.901 pessoas no Brasil até esta quinta-feira. Para 80% da população não vai ser nem gripezinha, não vai ser nada, nem saber que teve. Para os 15%, 20%, tem que tomar cuidado, afirmou. O general (Augusto) Heleno (ministro do Gabinete de Segurança Institucional), que está com 70 e poucos anos, só ficou sabendo porque fez o teste, foi para casa e fez bicicleta todo dia."