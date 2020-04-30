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Coronavírus

Juíza não aceita relatório e dá 48 horas para Bolsonaro entregar exames

AGU encaminhou à Justiça apenas um relatório médico de 18 de março no qual atesta que Bolsonaro se encontra "assintomático", mas não mostrou exames sobre coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 abr 2020 às 18:25

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 18:25

Presidente da República, Jair Bolsonaro e Ministros de Estado participam de videoconferência com representantes da Iniciativa Privada.
Presidente não apresentou exames no prazo estipulado pela Justiça Crédito: Isac Nobrega
A juíza Ana Lúcia Petri Betto decidiu nesta quinta-feira (30) dar 48 horas para que o presidente Jair Bolsonaro entregue à Justiça “os laudos de todos os exames” realizados para verificar se foi contaminado ou não pelo novo coronavírus.
Em vez de enviar os laudos de todos os exames, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que encaminhou à Justiça um relatório médico de 18 de março no qual atesta que Bolsonaro se encontra “assintomático” e teve resultado negativo para os testes do novo coronavírus realizados no mês passado.
O relatório encaminhado à primeira instância foi divulgado pelo site de notícias UOL no mês passado.
“Considerando que o documento juntado pela parte ré (relatório médico, datado de 18.03.2020 – id 31571155), não atende, de forma integral, à determinação judicial, renove-se a intimação da União, nos termos do id 31436976, para que, em 48 (quarenta e oito) horas, dê efetivo cumprimento quanto ao decidido, fornecendo os laudos de todos os exames aos quais foi submetido o Exmo. Sr. Presidente da República para a detecção da COVID-19, sob pena de fixação de multa de R$5.000,00 por dia de omissão injustificada”, determinou a juíza.
O governo também quer que o caso tramite sob sigilo por envolver informações consideradas pessoais do presidente, o que foi negado pela juíza. “Indefiro o pedido de sigilo documental”, decidiu a juíza.

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