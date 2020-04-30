Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sem vacina, não haverá Carnaval, diz governador da Bahia
Coronavírus no Brasil

Sem vacina, não haverá Carnaval, diz governador da Bahia

De acordo com Rui Costa (PT),  não haverá show enquanto não tiver a vacina, devido à possibilidade de uma segunda onda de contaminação do vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 18:02

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 18:02

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta quinta-feira (30) que não haverá Carnaval em Salvador em 2021 caso até lá não exista uma vacina para combater o novo coronavírus.
Rui Costa, governador da Bahia
Rui Costa dos Santos, atual Governador da Bahia  Crédito: Divulgação
"[Não haverá] nem Carnaval, nem Réveillon. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Não haverá show enquanto não tiver a vacina porque nós podemos ter uma segunda ou terceira onda de contaminação e matar milhões de pessoas" afirmou o governador em entrevista à TV Itapoan.
O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) deu uma declaração na mesma linha nesta quarta-feira (29). Em entrevista à rádio Metrópole, o prefeito afirmou que não pode garantir a realização da festa no próximo ano.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"As aglomerações, festas, eventos populares com multidão, provavelmente serão as últimas coisas a voltar. Não temos uma previsão. Se a gente tiver uma vacina, claro que vamos ter o Carnaval. Se não tivermos vacina, é muito difícil fazer esse prognóstico. Se fosse no quadro de hoje, não", disse.
Nesta semana, o governo da Bahia confirmou que irá suspender todas as festas juninas do estado. O São João é a festa mais popular do calendário baiano, com festas em mais de 300 cidades do estado.

Veja Também

Brasil encerra abril com 5.901 mortes e 85.380 casos de coronavírus

Mortes por Covid-19 aumentam 6% em São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados