Mortes por Covid-19 aumentam 6% em São Paulo

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil

O número de mortes por Covid-19 confirmadas no estado de São Paulo chegou a 2.375, 6% maior que o registrado nesta quarta-feira (2.247).

Em relação aos casos, o aumento foi de 10% no período. Até esta quinta-feira, SP confirmou 28.698 casos (26.158 até o dia anterior).

A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 69,3%, com 1.744 internados.

O secretário de estado da Saúde, José Henrique Germann, disse que a partir deste final de semana a pasta começará utilizar leitos do interior para internar pacientes da Grande SP para o interior.

Apesar de admitir um achatamento da curva, o estado está no início da fase de ascensão da pandemia.