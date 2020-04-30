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Covid-19 no Brasil

Mortes por Covid-19 aumentam 6% em São Paulo

Até esta quinta-feira, o estado confirmou 28.698 casos da doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 69,3%, com 1.744 internados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 14:37

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 14:37

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O número de mortes por Covid-19 confirmadas no estado de São Paulo chegou a 2.375, 6% maior que o registrado nesta quarta-feira (2.247).
Em relação aos casos, o aumento foi de 10% no período. Até esta quinta-feira, SP confirmou 28.698 casos (26.158 até o dia anterior).
A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 69,3%, com 1.744 internados.
O secretário de estado da Saúde, José Henrique Germann, disse que a partir deste final de semana a pasta começará utilizar leitos do interior para internar pacientes da Grande SP para o interior.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Apesar de admitir um achatamento da curva, o estado está no início da fase de ascensão da pandemia.
A taxa de isolamento social desta quinta-feira foi de 47% no estado e 48% na capital.

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