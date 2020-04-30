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Coronavírus

Recém-nascido é diagnosticado com Covid-19 no RJ

Além do bebê, uma criança de quatro anos também teve confirmado o diagnóstico da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 12:37

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 12:37

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 2
Um bebê recém-nascido internado na UTI neonatal do Hospital Alcides Carneiro (HAC), em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, testou positivo para o novo coronavírus. A prefeitura da cidade não divulgou detalhes sobre o quadro de saúde. 
Segundo o jornal "Tribuna de Petrópolis", a mãe do bebê com Covid-19 faleceu poucos dias após o parto por "complicações respiratórias". Ainda não há confirmação se ela estava com o novo coronavírus.
O município de Petrópolis já confirmou 148 casos da doença - há ainda 471 suspeitos. Desde o início da pandemia, pelo menos nove pessoas morreram na cidade vitimadas pela covid-19. Há ainda 15 óbitos suspeitos.

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