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Leonel Ximenes

Pessoas de outros Estados representam 4% dos casos de coronavírus no ES

No Espírito Santo, 106 dos 2.538 casos confirmados por exames são de outras 12 unidades da Federação; Rio de Janeiro lidera com quase 3/4 das notificações

Públicado em 

30 abr 2020 às 12:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES
Só da cidade do Rio de Janeiro há 20 pessoas que foram notificadas para a Covid-19 no ES Crédito: Divulgação
Dos 2.538 casos registrados do novo coronavírus no Espírito Santo até a quinta-feira (30), 106 são de pessoas provenientes de outros Estados (4,17% do total). O Rio de Janeiro, de longe, é o que lidera esse índice: são 77 pessoas do Estado vizinho que tiveram a notificação para a doença no ES, ou seja, fizeram o exame aqui, representando 72,64% dos casos. Não há registro de vítimas de outros países.
Curiosamente, o segundo colocado é São Paulo, que não faz divisa com o território capixaba. São oito casos confirmados de paulistas (7,54%). Na terceira posição vem a Bahia, com cinco ocorrências (4,71%). Minas Gerais vem a seguir com quatro notificações para a Covid-19, representando 3,77% do total.
Além desses quatro Estados, foram confirmados casos do novo coronavírus no Espírito Santo de pessoas provenientes de Sergipe (3), Santa Catarina (2), Paraíba (2), Ceará, Amapá, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Norte, com um caso cada.

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Individualmente, a capital do Rio de Janeiro tem 20 casos notificados, representando 18,8% das 106 notificações de pessoas de fora do ES. O segundo e terceiro lugares também são do Estado fluminense: Campos, com 11 casos (10,37% do total); e Macaé, com sete casos (6,6%).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Covid-19 Coronavírus no ES
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