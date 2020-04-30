Pessoas de outros Estados representam 4% dos casos de coronavírus no ES

Curiosamente, o segundo colocado é São Paulo
, que não faz divisa com o território capixaba. São oito casos confirmados de paulistas (7,54%). Na terceira posição vem a Bahia, com cinco ocorrências (4,71%). Minas Gerais vem a seguir com quatro notificações para a Covid-19
, representando 3,77% do total.
Além desses quatro Estados, foram confirmados casos do novo coronavírus no Espírito Santo de pessoas provenientes de Sergipe (3), Santa Catarina (2), Paraíba (2), Ceará, Amapá, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Norte, com um caso cada.
Individualmente, a capital do Rio de Janeiro tem 20 casos notificados, representando 18,8% das 106 notificações de pessoas de fora do ES. O segundo e terceiro lugares também são do Estado fluminense: Campos, com 11 casos (10,37% do total); e Macaé, com sete casos (6,6%).