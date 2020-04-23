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Medida de proteção

Começa a valer a obrigatoriedade do uso de máscara no Rio de Janeiro

A obrigatoriedade vale para, além dos estabelecimentos de comércio essencial abertos, ruas, transporte público e carros de aplicativo, lagoas, rios, mares, estradas e praças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 14:25

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 14:25

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus
Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Tai's Captures/ Unsplash
A partir desta quinta (23), torna-se obrigatório o uso de máscaras de proteção na cidade do Rio de Janeiro. Neste feriado que comemora o dia de São Jorge, passa a valer o decreto da prefeitura publicado no último dia 18.
O decreto prevê multa no descumprimento da medida, não para pessoas físicas, mas para estabelecimentos que permitam a entrada de pessoas desprotegidas. A multa, porém, ainda não foi regulada e aguarda resolução que defina valores.
A obrigatoriedade vale para, além dos estabelecimentos de comércio essencial abertos, ruas, transporte público e carros de aplicativo, lagoas, rios, mares, estradas e praças.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Uma ação da prefeitura para conscientizar a população colocou máscaras feitas de TNT em 40 estátuas da cidade, como a do jogador Bellini à frente do estádio do Maracanã, na zona norte, a de Carlos Drummond de Andrade, na orla de Copacabana, e a de Gandhi, no centro.
Outras três cidade do estado têm decretos semelhantes: Niterói, Duque de Caxias e Magé.

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