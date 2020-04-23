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Covid-19

Governo da Bahia descarta testagem em massa contra coronavírus

Em nota, a secretaria estadual de Saúde justificou a escolha de não adotar uma abordagem de testagem em massa alegando que existem barreiras para a sua efetuação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 14:15

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 14:15

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Laboratório faz testes para infecção de coronavírus
A maioria dos testes rápidos disponíveis são baseados na detecção de anticorpos. Crédito: Freepik
O secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, afirmou nesta quinta-feira (23) que o estado não adotará a testagem em massa de pessoas como estratégia para combate à propagação do novo coronavírus.
O governo da Bahia tem priorizado a realização dos testes do tipo RT-PCR, exame de biologia molecular que identifica se há material genético do vírus na amostra colhida do paciente.
Ao todo, foram feitos 13.381 exames entre 1º de março e as 15h desta quarta-feira (22). Segundo a secretaria de saúde, esse tipo de teste é considerado mais preciso do que os testes sorológicos, que buscam os anticorpos contra a doença.
Em nota, a secretaria estadual de Saúde justificou a escolha de não adotar uma abordagem de testagem em massa alegando que existem barreiras como a necessidade de grande quantidade de testes e equipamentos de proteção individual, que estão em falta no mercado.
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Além disso, a explica a secretaria que a maioria dos testes rápidos disponíveis são baseados na detecção de anticorpos. Nesse tipo de exame, as pessoas podem ter resultados negativos no estágio inicial da infecção o que obrigaria a testagens periódicas.
"Essas e outras imperfeições nas abordagens centradas em teste em massa fazem com que, no presente momento, um programa abrangente de testes em massa, certificação e retestagem esteja além dos limites da capacidade do nosso sistema de saúde", informou a secretaria.

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