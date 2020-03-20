O governador Renato Casagrande (PSB) classificou como boa para o Espírito Santo a medida tomada pelo Rio de Janeiro nesta quinta-feira (18) de fechar divisas do Estado para conter a pandemia de coronavírus. A restrição do transporte interestadual de passageiros para o Rio foi determinada pelo governador Wilson Witzel por meio de decreto.
"Se ele [Witzel] já fechou a [divisa] de lá, já é bom para o Espírito Santo, já que o Rio de Janeiro está com casos de transmissão comunitária", afirmou Casagrande em coletiva de imprensa.
A informação do fechamento das divisas fluminenses partir da meia-noite de sábado (21) foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal "Folha de S. Paulo".
Fechamento de divisas no RJ é bom para o ES, diz Casagrande
Apesar da avaliação positiva da medida no Estado vizinho, Casagrande indicou mais uma vez que essa não é prioridade para o Espírito Santo. Mais cedo, ele há havia dito que não tinha essa intenção.
"Pode ser que fechemos ou pode ser que não. Estamos avaliando ainda porque fechar divisa é algo que causa pouco efeito. Para fechar, temos que ter um mecanismo que permita isso ser feito, um controle na divisa"
Coronavírus: redução no fluxo de pessoas na Grande Vitória
Nesta quinta, o governador anunciou um novo pacote de medidas restritivas para evitar o contágio e propagação do novo coronavírus no Espírito Santo.
Entre elas está o fechamento de parques, a restrição de acessos a bancos, e o atendimento apenas por agendamento no Faça Fácil e na Farmácia Cidadã.