Em Guarapari, a Praia das Castanheiras fica lotada nos dias de verão Crédito: Secundo Rezende/Drone

QUEM VAI FISCALIZAR?

Para cumprir o decreto, Guarapari vai contar com equipes da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito e da Polícia Militar. Eles farão abordagens de vans e ônibus de excursões, vindos principalmente de Minas Gerais. Os órgãos não informaram quantos profissionais farão parte das fiscalizações.

ONDE SERÁ A FISCALIZAÇÃO?

As abordagens serão feitas em três pontos de acesso ao município: BR 101, Rodovia do Sol e entrada por Meaípe. Nestes locais, as equipes vão orientar motoristas a retornar para a cidade de origem. A Prefeitura de Guarapari informou que o objetivo é fiscalizar os limites do município por 24 horas.

A entrada em Guarapari pela Rodovia do Sol será um dos pontos de fiscalização Crédito: Divulgação

E QUEM DESCUMPRIR?

De acordo com a Prefeitura, caso as excursões se neguem a seguir o decreto, os responsáveis serão encaminhados até a Delegacia da Polícia Civil e poderão responder legalmente por isso.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - como Guarapari vai impedir chegada de ônibus de excursão

"Em primeiro momento, será feita a orientação para que retornem e não circulem ou fixem no local devido ao perigo de contágio. Não surtindo efeito, haverá a avaliação dos meios cabíveis da autoridade, dentro da legalidade", disse a Polícia Militar por meio de nota.

TODOS OS ÔNIBUS SERÃO ABORDADOS?

As regras valem para ônibus, micro-ônibus e vans de turismo e excursão. De acordo com a prefeitura, ônibus de viações que já operam entre estados não estão inclusos no decreto. Contudo, equipes também estarão na rodoviária para orientar turistas que utilizam este transporte.

"O momento não é de férias. Estamos tomando essa medida para garantir a segurança da nossa população. Temos que evitar aglomerações, só assim, o município continuará sem casos confirmados da doença" Letícia Souza - Secretária de Turismo, Empreendedorismo e Cultura

QUANTO TEMPO DURA O DECRETO?