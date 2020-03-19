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Entrada proibida

Coronavírus: como Guarapari vai impedir chegada de ônibus de excursão

Decreto publicado nesta quinta-feira (19) pela Prefeitura de Guarapari proíbe a entrada e circulação de vans e ônibus de excursão e turismo na cidade para reduzir propagação de coronavírus

Publicado em 19 de Março de 2020 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 20:51
Em Guarapari, a Praia das Castanheiras fica lotada nos dias de verão Crédito: Secundo Rezende/Drone
A Prefeitura de Guarapari publicou nesta quinta-feira (19) um decreto que proíbe a entrada de veículos de turismo e excursão no município. O objetivo é impedir a aglomeração de turistas que podem aumentar a disseminação do coronavírus na cidade. Mas como esta fiscalização vai funcionar?

QUEM VAI FISCALIZAR?

Para cumprir o decreto, Guarapari vai contar com equipes da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito e da Polícia Militar. Eles farão abordagens de vans e ônibus de excursões, vindos principalmente de Minas Gerais. Os órgãos não informaram quantos profissionais farão parte das fiscalizações. 

ONDE SERÁ A FISCALIZAÇÃO?

As abordagens serão feitas em três pontos de acesso ao município: BR 101, Rodovia do Sol e entrada por Meaípe. Nestes locais, as equipes vão orientar motoristas a retornar para a cidade de origem. A Prefeitura de Guarapari informou que o objetivo é fiscalizar os limites do município por 24 horas. 
A entrada em Guarapari pela Rodovia do Sol será um dos pontos de fiscalização Crédito: Divulgação

E QUEM DESCUMPRIR?

De acordo com a Prefeitura, caso as excursões se neguem a seguir o decreto, os responsáveis serão encaminhados até a Delegacia da Polícia Civil e poderão responder legalmente por isso. 
Coronavírus - como Guarapari vai impedir chegada de ônibus de excursão
"Em primeiro momento, será feita a orientação para que retornem e não circulem ou fixem no local devido ao perigo de contágio. Não surtindo efeito, haverá a avaliação dos meios cabíveis da autoridade, dentro da legalidade", disse a Polícia Militar por meio de nota. 

TODOS OS ÔNIBUS SERÃO ABORDADOS?

As regras valem para ônibus, micro-ônibus e vans de turismo e excursão. De acordo com a prefeitura, ônibus de viações que já operam entre estados não estão inclusos no decreto. Contudo, equipes também estarão na rodoviária para orientar turistas que utilizam este transporte. 
"O momento não é de férias. Estamos tomando essa medida para garantir a segurança da nossa população. Temos que evitar aglomerações, só assim, o município continuará sem casos confirmados da doença"
Letícia Souza - Secretária de Turismo, Empreendedorismo e Cultura

QUANTO TEMPO DURA O DECRETO?

O decreto vale por no mínimo 30 dias, podendo ser prorrogado. De acordo com a Prefeitura de Guarapari, outras medidas poderão ser anunciadas a medida que os casos de coronavírus avancem no Estado. 

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