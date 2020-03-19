Coronavírus no ES: governo não tem previsão de fechar divisas

O governador Renato Casagrande (PSB) destacou, na tarde desta quinta-feira (19), que não existe, no momento, previsão de fechamento das divisas do Espírito Santo com os estados vizinhos. A declaração foi durante uma entrevista coletiva virtual, com jornalistas do Sul e do Norte do Estado, para falar das medidas que estão sendo adotadas para conter a transmissão do coronavírus nessas regiões.
Casagrande informou que mantém conversas frequentes com governadores de outros estados, e, que não pensam em fechar as divisas nesse momento, mas reforça as orientações para que as pessoas não viajem.
"Ainda não tem uma medida eficaz para que possamos fechar as divisas, mas pedimos para que as pessoas não saiam do Espírito Santo para outros Estados; e para que não venham do Rio de Janeiro para cá, por exemplo", disse Casagrande.
O Governador destacou também que não é aconselhável que moradores do interior do Estado viajem para as cidades da Grande Vitória, que registrou o maior índice de contaminação no ES. "Não venham à região metropolitana", disse.
"NÃO É ÉPOCA DE TURISMO", DIZ CASAGRANDE
Durante a entrevista, Casagrande também defendeu o decreto, assinado pelo prefeito de Guarapari, proibindo a entrada e circulação de veículos de turismo na cidade pelos próximos 30 dias. O balneário é um dos mais procurados do Espírito Santo e a medida tem o objetivo de reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus no município.
Apesar do impacto a hotéis, pousadas, restaurantes e estabelecimentos comerciais, o governador afirmou categoricamente que "não é época de turismo, principalmente para idosos, mas também não é época de turismo para jovens".
O governador afirmou ainda que a Polícia Militar está pronta para ajudar no cumprimento das medidas em Guarapari.