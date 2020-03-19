Coronavírus no ES: governo não tem previsão de fechar divisas

Governador do Espírito Santo Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom

Casagrande informou que mantém conversas frequentes com governadores de outros estados, e, que não pensam em fechar as divisas nesse momento, mas reforça as orientações para que as pessoas não viajem.

"Ainda não tem uma medida eficaz para que possamos fechar as divisas, mas pedimos para que as pessoas não saiam do Espírito Santo para outros Estados; e para que não venham do Rio de Janeiro para cá, por exemplo", disse Casagrande.

O Governador destacou também que não é aconselhável que moradores do interior do Estado viajem para as cidades da Grande Vitória, que registrou o maior índice de contaminação no ES. "Não venham à região metropolitana", disse.

"NÃO É ÉPOCA DE TURISMO", DIZ CASAGRANDE

Apesar do impacto a hotéis, pousadas, restaurantes e estabelecimentos comerciais, o governador afirmou categoricamente que "não é época de turismo, principalmente para idosos, mas também não é época de turismo para jovens".