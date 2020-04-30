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Pandemia

Brasil encerra abril com 5.901 mortes e 85.380 casos de coronavírus

Nas últimas 24 horas, o País registrou 435 mortes e 7.218 novos casos de contaminação, informou o Ministério da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 17:22

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 17:22

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
O Brasil encerra o mês de abril com um total de 5.901 óbitos e 85.380 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, o País registrou 435 mortes e 7.218 novos casos de contaminação de covid-19, informou o Ministério da Saúde.
Epicentro da doença no País, São Paulo tem 2.375 mortes pelo novo coronavírus, 128 registradas nas últimas 24 horas, um aumento de 6% em relação ao balanço de ontem. O total de casos confirmados é de 28.698, um aumento de 10%.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O Rio de Janeiro, segundo Estado com maior número de contaminações e mortes, registra 854 óbitos e 9.453 contaminações, seguido por Pernambuco (565 mortes e 6.876 casos), Ceará (482 mortes e 7.606 casos) e Amazonas (425 mortes e 5.254 casos).

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