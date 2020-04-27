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Coronavírus

Marataízes começa a usar ambulância com cápsula de isolamento

O equipamento, que é novidade no Espírito Santo, também está sendo utilizado em Aracruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 11:52

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 11:52

Pacientes de Marataízes com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento
Pacientes de Marataízes com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação
Os pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, que precisarem de transporte em ambulâncias, serão transportados em uma cápsula de isolamento, que é de uso exclusivo para casos relacionados ao novo coronavírus.

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O novo equipamento é novidade no Estado e, além de Marataízes, foi adquirido pela Prefeitura de Aracruz. Segundo o secretário municipal de Saúde, Eraldo Duarte, o objetivo é evitar a proliferação do vírus durante o translado do paciente.
Quando o paciente é colocado dentro da cápsula, é ligado a um exaustor que faz a troca de ar. Recebe a ventilação natural de fora, transmite para dentro uma artificial e devolve um ar mais limpo depois, com a finalidade de não contaminar o espaço físico da ambulância, explicou Eraldo.
Pacientes de Marataízes com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento
Pacientes de Marataízes com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação
A cápsula, que é como uma capa de proteção que envolve a maca, tem os lugares específicos para conectar em outros equipamentos e para que os profissionais de saúde possam executar as ações necessárias com o paciente. Se precisar fazer algum manuseio no paciente ou no equipamento, tem o local específico onde o profissional coloca as mãos, sem ter contato com o paciente, disse Eraldo.
No local de destino do paciente, ele pode ficar dentro da cápsula até que seja isolado em outro ambiente de forma segura. Essa é uma forma segura para que a gente possa ter o nosso paciente transportado, evitando a propagação do vírus até o local que for receber esse paciente, finalizou o secretário.
As cápsulas ficam nas ambulâncias que atendem a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. O município tem um caso confirmado de Covid-19.
Pacientes de Marataízes com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento
Pacientes de Marataízes com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação

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