Marataízes começa a usar ambulância com cápsula de isolamento

Pacientes de Marataízes com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação

Os pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 em Marataízes , no litoral Sul do Espírito Santo , que precisarem de transporte em ambulâncias, serão transportados em uma cápsula de isolamento, que é de uso exclusivo para casos relacionados ao novo coronavírus

O novo equipamento é novidade no Estado e, além de Marataízes, foi adquirido pela Prefeitura de Aracruz . Segundo o secretário municipal de Saúde, Eraldo Duarte, o objetivo é evitar a proliferação do vírus durante o translado do paciente.

Quando o paciente é colocado dentro da cápsula, é ligado a um exaustor que faz a troca de ar. Recebe a ventilação natural de fora, transmite para dentro uma artificial e devolve um ar mais limpo depois, com a finalidade de não contaminar o espaço físico da ambulância, explicou Eraldo.

Pacientes de Marataízes com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação

A cápsula, que é como uma capa de proteção que envolve a maca, tem os lugares específicos para conectar em outros equipamentos e para que os profissionais de saúde possam executar as ações necessárias com o paciente. Se precisar fazer algum manuseio no paciente ou no equipamento, tem o local específico onde o profissional coloca as mãos, sem ter contato com o paciente, disse Eraldo.

No local de destino do paciente, ele pode ficar dentro da cápsula até que seja isolado em outro ambiente de forma segura. Essa é uma forma segura para que a gente possa ter o nosso paciente transportado, evitando a propagação do vírus até o local que for receber esse paciente, finalizou o secretário.

As cápsulas ficam nas ambulâncias que atendem a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. O município tem um caso confirmado de Covid-19.