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Flávio Migliaccio é encontrado morto em seu sítio no RJ

Segundo a colunista Fábia Oliveira, filho do ator recebeu uma ligação do caseiro sobre a morte do pai
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 12:20

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 12:20

O ator Flavio Migliaccio
O ator Flavio Migliaccio Crédito: Reprodução/TV Globo
O ator Flávio Migliaccio foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (4), em seu sítio, em Rio Bonito, no Rio de Janeiro. A informação foi dada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia, que confirmou a morte com o advogado do ator. 
O corpo teria sido encontrado pelo caseiro do sítio, que avisou à família e polícia o ocorrido. Segundo o boletim de ocorrência da PM, ao qual a equipe do "Jornal Hoje" teve acesso, a causa da morte teria sido suicídio.
O ator deixou uma carta aos familiares. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é () como tudo aqui. A humanidade não deu certo, diz parte do texto, que circula nas redes sociais e que a revista Fórum diz ser autêntico. "Cuidem das crianças de hoje", é a frase que finaliza a carta.

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Migliaccio nasceu no bairro do Brás, zona central de São Paulo, numa família de 17 irmãos -uma delas, Dirce Migliaccio, também atriz. De origem pobre, o ator teve que arrumar outras ocupações, além do teatro, trabalhando como balconista e mecânico para ganhar dinheiro e sobreviver. A profissionalização só aconteceu em 1954 quando, depois de um curso com o italiano Ruggero Jacobbi, ele entrou no Teatro de Arena.
O último trabalho dele na TV foi como Mamede Aud, na novela "Órfãos da Terra" (2019). Flávio também ficou bastante conhecido pelo papel de Seu Chalita, na série "Tapas & Beijos", que terminou em 2015.
Entre outros trabalhos, Flávio se destacou como Xerife na série de TV brasileira 'Shazan, Xerife e Cia', e pelo papel de Tio Maneco, na série exibida pela TVE. Na Rede Globo pôde ser visto com grande destaque nas novelas 'Rainha da Sucata', 'Perigosas Peruas', 'A Próxima Vítima', 'Senhora do Destino' e 'Passione', entre muitas outras.
* Com informações da Folha de São Paulo

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