'Mesmo investindo, podemos colapsar', alerta Renato Casagrande

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

O Governo do Espírito Santo adquiriu mais 20 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), chegando ao número de 375 com destinação exclusiva para pacientes em estado grave de Covid-19. De acordo com o governador Renato Casagrande, também foram adquiridos 360 respiradores - 250 vindos da Itália - e mais 135 ventiladores para unidades móveis e de pronto atendimento.

No entanto, mais investimentos e novas aquisições para a rede hospitalar do Estado podem não dar conta da demanda de pacientes se o isolamento social não aumentar.

Durante pronunciamento na tarde desta quarta-feira (06), Casagrande mostrou preocupação com a taxa de adesão ao isolamento social, que chegou a 46% nesta terça-feira (05) no Estado. O número é bem abaixo dos 55% estipulados pelo governo.

"Podemos colapsar", alertou Casagrande. "A pandemia é de médio e longo prazo, vamos ter que ter uma mudança na nossa vida até chegar a vacina. Nesse período, não tem outra alternativa a não ser manter a disciplina e essa convivência. Senão, podemos colapsar e ter a realidade que alguns estados brasileiros já estão enfrentando", afirmou.