Cemitérios vão ficar fechados para visitação no fim de semana em Vitória

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Vitória decidiu fechar os cemitérios municipais para visitação durante o fim de semana. A medida anunciada nesta quarta-feira (6) tem relação com o Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (10), data em que o número de visitas aos túmulos aumenta.
Para evitar a formação de aglomerações, o fechamento dos cemitérios municipais Boa Vista (Cemitério de Maruípe) e Santo Antônio são uma forma de combate à Covid-19.
OUTRAS MEDIDAS DE COMBATE À COVID-19
A medida não é a primeira envolvendo os cemitérios da capital. Ainda em abril, a prefeitura determinou por decreto que as salas de velório tenham no máximo 10 pessoas, que o caixão permaneça fechado durante o funeral e que as cerimônias não durem um tempo maior do que duas horas.
NÚMEROS DO CORONAVÍRUS NO ES
No último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até esta quarta-feira (6) o Espírito Santo registrava 146 mortes e 3.714 casos confirmados da Covid-19.