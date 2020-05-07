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Combate à Covid-19

Cemitérios vão ficar fechados para visitação no fim de semana em Vitória

A medida anunciada nesta quarta-feira (6) tem relação com o Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (10), data em que o número de visitas aos túmulos aumenta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 10:32

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 10:32

Velório do produtor Fabrício Caus acontece no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória
Cemitério de Santo Antônio, em Vitória Crédito: Geraldo Campos Jr
Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Vitória decidiu fechar os cemitérios municipais para visitação durante o fim de semana. A medida anunciada nesta quarta-feira (6) tem relação com o Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (10), data em que o número de visitas aos túmulos aumenta.
Para evitar a formação de aglomerações, o fechamento dos cemitérios municipais Boa Vista (Cemitério de Maruípe) e Santo Antônio são uma forma de combate à Covid-19.

OUTRAS MEDIDAS DE COMBATE À COVID-19

A medida não é a primeira envolvendo os cemitérios da capital. Ainda em abril, a prefeitura determinou por decreto que as salas de velório tenham no máximo 10 pessoas, que o caixão permaneça fechado durante o funeral e que as cerimônias não durem um tempo maior do que duas horas.

NÚMEROS DO CORONAVÍRUS NO ES

No último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até esta quarta-feira (6) o Espírito Santo registrava 146 mortes e 3.714 casos confirmados da Covid-19.

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