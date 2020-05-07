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Isolamento social

Nova fase de fiscalização nas ruas terá caráter punitivo no ES

Comércio irregular, bares e restaurantes que descumprirem regras podem ser multados; anteriormente trabalho era principalmente de conscientização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 19:55

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 19:55

Guarda Municipal e Polícia Militar apoiaram fiscalização em loja de conveniência em Aribiri
Forças de segurança atuarão para fiscalizar comércio e abordar quem furar o isolamento social Crédito: Félix Falcão/Semcom PMVV
A partir da próxima segunda-feira (11), quem não respeitar as regras do isolamento social deve sofrer com intervenções e abordagens mais rigorosas. Focadas principalmente na Grande Vitória, as ações fazem parte da chamada fase dois das fiscalizações, conforme adiantado por Alexandre Cerqueira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.
De acordo com ele, há duas mudanças importantes em relação ao trabalho que já vem sendo feito. A primeira é que, agora, temos uma lista dos bairros com mais casos confirmados e mais denúncias de funcionamento irregular do comércio. A segunda é que as atitudes terão caráter mais punitivo. Antes, a nossa perspectiva era de conscientização, esclareceu.
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Dessa forma, as advertências, as multas, as interdições e os fechamentos devem ser mais frequentes aos estabelecimentos comerciais que não respeitarem as regras estabelecidas. A punição aplicada vai depender da gravidade do não cumprimento e da reincidência. Esse mesmo protocolo também vai valer para bares e restaurantes, explicou o comandante.
Com o objetivo de ajudar a atingir 55% de taxa de isolamento, índice que foi considerado como o mínimo necessário pelo governador Renato Casagrande, as forças de segurança do Estado vão aumentar o número de abordagens a quem estiver nas ruas. Vamos solicitar que essas pessoas evitem ficar em aglomerações e retornem para as suas casas, adiantou.
"Não estamos em uma condição de fechamento total, mas logicamente há limites. Não queremos o lockdown e, por isso, é importante a colaboração da sociedade para que atendam essas solicitações e fiquem em casa"
Coronel Alexandre Cerqueira - Comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo
Por causa de questões de logística e efetivo, o coronel Cerqueira entende que não faz sentido construir barreiras físicas nas praias e nos calçadões para inibir o momento de lazer. As pessoas poderiam dar a volta ou passar por elas. Fora que não temos efetivo suficiente para manter esse esquema em todo o litoral da Grande Vitória, afirmou.
Prefeitura de Vila Velha restringe por decreto a permanência nos calçadões, Morro do Moreno, parques, entre outros . Sem fiscalização, muita gente não está seguindo o decreto.
Apesar do pedido para que fiquem em casa, diversas pessoas continuam indo aos calçadões e praias da Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O resultado desse endurecimento das operações deve ser sentido nas próximas duas ou três semanas. Diariamente a gente faz uma avaliação e calibra a nossa metodologia, endurecendo-a se for necessário. O efeito desse tipo de medida costuma demorar um pouco para aparecer. Por isso, não posso afirmar que chegaremos a 55% de isolamento em tal data, disse Cerqueira.

BLITZ NOS ÔNIBUS

Entre as medidas que serão adotadas na próxima semana também está a fiscalização nos ônibus que circulam na Grande Vitória para verificar se todos os ocupantes (motorista, cobrador e passageiros) estão utilizando as máscaras, que são de uso obrigatório nas cidades consideradas de alto risco para a Covid-19 no Estado. Se a medida não for cumprida, a empresa pode ser multada.

OPERAÇÃO INTEGRADA

Para implementar todas essas ações, definidas em uma reunião durante esta quinta-feira (7) junto ao Governo do Espírito Santo, as instituições capixabas atuarão de maneira conjunta, incluindo: Corpo de Bombeiros, Polícia MilitarPolícia Civil, Guardas Civis e Vigilâncias Sanitárias municipais.

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