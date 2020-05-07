Nova fase de fiscalização nas ruas terá caráter punitivo no ES

Forças de segurança atuarão para fiscalizar comércio e abordar quem furar o isolamento social Crédito: Félix Falcão/Semcom PMVV

De acordo com ele, há duas mudanças importantes em relação ao trabalho que já vem sendo feito. A primeira é que, agora, temos uma lista dos bairros com mais casos confirmados e mais denúncias de funcionamento irregular do comércio. A segunda é que as atitudes terão caráter mais punitivo. Antes, a nossa perspectiva era de conscientização, esclareceu.

Dessa forma, as advertências, as multas, as interdições e os fechamentos devem ser mais frequentes aos estabelecimentos comerciais que não respeitarem as regras estabelecidas. A punição aplicada vai depender da gravidade do não cumprimento e da reincidência. Esse mesmo protocolo também vai valer para bares e restaurantes, explicou o comandante.

Com o objetivo de ajudar a atingir 55% de taxa de isolamento, índice que foi considerado como o mínimo necessário pelo governador Renato Casagrande , as forças de segurança do Estado vão aumentar o número de abordagens a quem estiver nas ruas. Vamos solicitar que essas pessoas evitem ficar em aglomerações e retornem para as suas casas, adiantou.

"Não estamos em uma condição de fechamento total, mas logicamente há limites. Não queremos o lockdown e, por isso, é importante a colaboração da sociedade para que atendam essas solicitações e fiquem em casa" Coronel Alexandre Cerqueira - Comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Por causa de questões de logística e efetivo, o coronel Cerqueira entende que não faz sentido construir barreiras físicas nas praias e nos calçadões para inibir o momento de lazer. As pessoas poderiam dar a volta ou passar por elas. Fora que não temos efetivo suficiente para manter esse esquema em todo o litoral da Grande Vitória, afirmou.

Apesar do pedido para que fiquem em casa, diversas pessoas continuam indo aos calçadões e praias da Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O resultado desse endurecimento das operações deve ser sentido nas próximas duas ou três semanas. Diariamente a gente faz uma avaliação e calibra a nossa metodologia, endurecendo-a se for necessário. O efeito desse tipo de medida costuma demorar um pouco para aparecer. Por isso, não posso afirmar que chegaremos a 55% de isolamento em tal data, disse Cerqueira.

BLITZ NOS ÔNIBUS

Entre as medidas que serão adotadas na próxima semana também está a fiscalização nos ônibus que circulam na Grande Vitória para verificar se todos os ocupantes (motorista, cobrador e passageiros) estão utilizando as máscaras, que são de uso obrigatório nas cidades consideradas de alto risco para a Covid-19 no Estado. Se a medida não for cumprida, a empresa pode ser multada

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