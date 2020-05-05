De multa a prisão para quem não usar máscaras em cidades do ES Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação

O uso de máscara facial como forma de combater a proliferação do novo coronavírus tem se tornado obrigatório em várias cidades e na Região Sul do Espírito Santo . Nesse caminho, dois municípios definiram penalidades para quem descumprir a regra.

Em Mimoso do Sul , onde três casos de Covid-19 foram confirmados, a prefeitura publicou um decreto autorizando a cobrança de multa para quem insistir em permanecer sem máscara facial enquanto circula pela cidade.

A pessoa que for vista sem máscara em Mimoso do Sul será advertida e notificada antes de ser penalizada com uma multa no valor de R$ 89,58 - o que corresponde a duas UFPM (Unidade Fiscal Padrão do Município), que custa R$ 49,79 cada.

O desatendimento da referida determinação implicará na advertência educativa, notificação e multa de 02 (duas) UFPM (Unidade Fiscal Padrão do Município), para quem deu causa ao fato gerador, tratando-de pessoa física ou jurídica, diz o decreto.

A regra vale para todo território municipal, incluindo a sede e os distritos, além do comércio e das repartições públicas.

PRESIDENTE KENNEDY

Em Presidente Kennedy , município litorâneo da Região Sul, o decreto municipal prevê a advertência de qualquer pessoa que for vista sem máscara facial em todo o território municipal. Ela terá que retornar para sua residência.

Quem resistir à obrigatoriedade de retornar para sua casa ou para o seu município de origem, poderá ser encaminhado à delegacia de polícia e ser autuado por crime de descumprimento de determinação do poder público, destinada a impedir propagação de doença contagiosa, prevista no Código Penal, no Artigo 268.

Segundo a prefeitura, a medida foi tomada depois que o município foi reclassificado pelo governo estadual, no Mapa de Gestão de Risco, saindo de risco baixo para risco moderado de contágio do novo coronavírus.