Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Mimoso do Sul declara estado de calamidade pública por conta de Covid-19

Para entrar em vigor, o decreto depende do reconhecimento da situação de calamidade pública pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 12:22

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 12:22

Mimoso do Sul-ES
Mimoso do Sul-ES Crédito: Redes Sociais/Divulgação
A Prefeitura de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, publicou, nesta segunda-feira (4), o decreto que declara estado de calamidade pública no município por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A justificativa é que as finanças públicas e as metas fiscais previstas para este ano estão gravemente comprometidas pela redução da atividade econômica.

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

Até a noite deste domingo (3), quando foi divulgado o último relatório da prefeitura e da Secretaria de Estado da Saúde, Mimoso do Sul contabiliza três casos confirmados de Covid-19. O decreto considera a necessidade de flexibilização do orçamento público e autoriza a mobilização e a disponibilização de todos os meios e órgãos municipais para atuarem no combate à pandemia.
Para entrar em vigor, o decreto ainda depende do reconhecimento da situação de calamidade pública local pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) e, a partir daí, a prefeitura poderá, sempre que necessário, fazer a abertura de crédito adicional extraordinário, movimentar dotações e utilizar a reserva de contingência.

Veja Também

Assembleia aprova situação de calamidade para 17 municípios no ES

USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO

O prefeito de Mimoso do Sul, Angelo Guarçoni Junior, decretou também o uso obrigatório de máscara facial no município. Segundo a divulgação da prefeitura, a orientação é que a população permaneça em isolamento social, evitando aglomerações, mas caso seja necessário sair, é indispensável o uso de máscara. Quem não obedecer à norma, poderá ser advertido e notificado pela prefeitura.

Veja Também

Cliente só pode entrar de máscara em lojas de Cachoeiro

BARREIRAS EDUCATIVAS

A Prefeitura de Mimoso do Sul começou na última quinta-feira (30), o trabalho de barreiras educativas nos principais acessos ao município com apoio da Polícia Militar e da Defesa Civil Municipal. A equipe faz abordagens aos motoristas e motociclistas com objetivo de orientar e identificar sintomas do novo vírus.
Segundo a prefeitura, as barreiras estão localizadas nas rodovias Rubens Rangel e Sebastião Tâmara, em São José das Torres e Ponte do Itabapoana.

Veja Também

Cachoeiro de Itapemirim vai instalar barreiras sanitárias

Cidades do Sul do ES fazem barreiras sanitárias para evitar Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da Linha Vermelha segue interditado em Cachoeiro até domingo (19)
Imagem de destaque
Sem pressão, sem prioridade: por que o suicídio LGBT segue fora da agenda real
Imagem de destaque
Por que cada vez mais turistas estão evitando os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados