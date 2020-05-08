Barreiras em Vila Velha vão restringir acesso de pessoas nas praias

Prefeitura de Vila Velha restringe por decreto a permanência nos calçadões, Morro do Moreno, parques, entre outros. Sem fiscalização, muita gente não está seguindo o decreto. Crédito: Carlos Alberto Silva

As praias da Costa e de Itaparica, em Vila Velha , no Espírito Santo , vão receber barreiras físicas para restringir o fluxo de pessoas na orla. Pelo menos três pontos de bloqueio devem ser instalados até a tarde desta sexta-feira (8).

Esta é uma medida implantada para evitar a circulação de pessoas e, consequentemente, a contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19)

Várias equipes de guarda-vidas, com o apoio de Guarda Municipal, vão orientar as pessoas sobre a restrição da permanência no próprio calçadão, praias e outros locais públicos.

A orientação é para que os cidadãos só saiam de casa em situações de extrema necessidade.

A intenção é restringir a permanência de pessoas em praças, quadras desportivas, parques urbanos e unidades de conservação ambiental.

MORRO DO MORENO

Além das praias, o acesso ao Morro do Moreno também será restrito . A fiscalização no local será reforçada e será criado o Disk Aglomeração, que vai receber denúncias pelos telefones 162, da Ouvidoria, e 3219-9929, da Guarda Municipal.

OUTRAS MEDIDAS

O decreto que define essas ações também ratifica a recomendação de utilização de máscara por parte da população em vias públicas, transporte coletivo, e ainda, no interior de estabelecimentos comerciais, com o objetivo de diminuir a possibilidade de contaminação por coronavírus.

Também traz normativas sobre a realização de cultos religiosos na modalidade drive-in (em que as pessoas ficam dentro dos próprios carros), no Parque da Prainha, além de cerimônia de velórios e sepultamentos, entre outras recomendações.