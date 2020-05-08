Barreiras em Vila Velha vão restringir acesso de pessoas nas praias

As praias da Costa e de Itaparica, em Vila Velha, no Espírito Santo, vão receber barreiras físicas para restringir o fluxo de pessoas na orla. Pelo menos três pontos de bloqueio devem ser instalados até a tarde desta sexta-feira (8).
Esta é uma medida implantada para evitar a circulação de pessoas e, consequentemente, a contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).
Vila Velha é o município com o maior número de casos da doença no Estado até esta quinta-feira (7), sendo que a Praia da Costa lidera o ranking dos bairros com mais casos.
Várias equipes de guarda-vidas, com o apoio de Guarda Municipal, vão orientar as pessoas sobre a restrição da permanência no próprio calçadão, praias e outros locais públicos.
A orientação é para que os cidadãos só saiam de casa em situações de extrema necessidade.
A intenção é restringir a permanência de pessoas em praças, quadras desportivas, parques urbanos e unidades de conservação ambiental.
MORRO DO MORENO
Além das praias, o acesso ao Morro do Moreno também será restrito. A fiscalização no local será reforçada e será criado o Disk Aglomeração, que vai receber denúncias pelos telefones 162, da Ouvidoria, e 3219-9929, da Guarda Municipal.
OUTRAS MEDIDAS
O decreto que define essas ações também ratifica a recomendação de utilização de máscara por parte da população em vias públicas, transporte coletivo, e ainda, no interior de estabelecimentos comerciais, com o objetivo de diminuir a possibilidade de contaminação por coronavírus.
Também traz normativas sobre a realização de cultos religiosos na modalidade drive-in (em que as pessoas ficam dentro dos próprios carros), no Parque da Prainha, além de cerimônia de velórios e sepultamentos, entre outras recomendações.
Com informações do G1 ES.