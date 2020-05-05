Vila Velha libera uso do Parque da Prainha para cultos drive-in

Os cultos precisam ser previamente agendados e aprovados pela Comissão Municipal de Eventos, que é composta por membros das secretarias municipais de Governo, Esporte, Cultura, Defesa Social e Trânsito, Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Saúde e Obras.

Cabe à comissão definir o calendário oficial de eventos de Vila Velha. No município, assim como em todo o do Espírito Santo, seguem proibidos eventos com aglomeração de pessoas.