Vila Velha libera uso do Parque da Prainha para cultos drive-in

A Prefeitura de Vila Velha decidiu liberar o uso do Parque da Prainha para a realização de cultos religiosos no sistema drive-in. Nesse formato, os fiéis acompanham a celebração de dentro dos seus carros, evitando aglomeração e mantendo o distanciamento social.
O espaço já era sendo usado por algumas igrejas, mas a prefeitura oficializou a liberação em um decreto publicado nesta terça-feira (5) no Diário Oficial do município. A prefeitura, no texto, abre brecha para que outros locais "adequados" da cidade também sejam utilizados com essa finalidade. O decreto também restringe a permanência de pessoas em calçadões e no Morro do Moreno, como medida de combate ao coronavírus.
Os cultos precisam ser previamente agendados e aprovados pela Comissão Municipal de Eventos, que é composta por membros das secretarias municipais de Governo, Esporte, Cultura, Defesa Social e Trânsito, Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Saúde e Obras.
Cabe à comissão definir o calendário oficial de eventos de Vila Velha. No município, assim como em todo o do Espírito Santo, seguem proibidos eventos com aglomeração de pessoas.
Vila Velha tem 839 casos confirmados e 22 mortos por coronavírus. Os bairros com mais registros da Covid-19 são Praia da Costa (111 casos), Itapuã (91) e Praia de Itaparica (47).