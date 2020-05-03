Homem de 45 anos está entre mortos por Covid-19 em Vila Velha

Um homem de 45 anos, que mora em Vila Velha, está entre os mortos nas últimas 24 horas pela Covid-19 no Espírito Santo, até a tarde deste domingo (03). Ao todo, 11 pessoas faleceram, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
Somente entre moradores da Serra foram quatro mortes. Com isso, chega a 115 o número de óbitos provocados pelo novo coronavírus, além de 3.208 pessoas infectadas pela doença no Estado, sendo 104 delas somente de sábado (02) para domingo.
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 998. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,58%. Até o momento já foram realizados 14.443 testes da doença em todo o Estado.
Confira a lista divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde:
- 1. Mulher, 62 anos, residente de Cariacica
- 2. Homem, 87 anos, residente de Vitória
- 3. Homem, 70 anos, residente de Guarapari
- 4. Homem, 72 anos, residente de Santa Maria de Jetibá
- 5. Homem, 76 anos, residente de Vitória
- 6. Homem, 74 anos, residente de Serra
- 7. Mulher, 91 anos, residente de Serra
- 8. Homem, 74 anos, residente de Serra
- 9. Mulher, 80 anos, residente de Serra
- 10. Homem, 57 anos, residente de Fundão
- 11. Homem, 45 anos, residente de Vila Velha
A secretaria não informou se os mortos sofriam também de outras doenças.
Vila Velha é o município com o maior número de casos, com 821 pessoas que testaram positivo para Covid-19. A Serra aparece em segundo lugar, com 659 que contraíram o vírus, seguida por Vitória (628) e Cariacica (414).
Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, conta com 114 casos confirmados; seguida pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 108 pessoas contaminadas já registradas.