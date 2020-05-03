Homem de 45 anos está entre mortos por Covid-19 em Vila Velha

Na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa é possível ver pessoas não atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 45 anos, que mora em Vila Velha , está entre os mortos nas últimas 24 horas pela Covid-19 no Espírito Santo, até a tarde deste domingo (03). Ao todo, 11 pessoas faleceram, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).

Somente entre moradores da Serra foram quatro mortes. Com isso, chega a 115 o número de óbitos provocados pelo novo coronavírus, além de 3.208 pessoas infectadas pela doença no Estado, sendo 104 delas somente de sábado (02) para domingo.

O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 998. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,58%. Até o momento já foram realizados 14.443 testes da doença em todo o Estado.

Confira a lista divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde:

1. Mulher, 62 anos, residente de Cariacica

2. Homem, 87 anos, residente de Vitória

3. Homem, 70 anos, residente de Guarapari

4. Homem, 72 anos, residente de Santa Maria de Jetibá

5. Homem, 76 anos, residente de Vitória

6. Homem, 74 anos, residente de Serra

7. Mulher, 91 anos, residente de Serra

8. Homem, 74 anos, residente de Serra

9. Mulher, 80 anos, residente de Serra

10. Homem, 57 anos, residente de Fundão

11. Homem, 45 anos, residente de Vila Velha

A secretaria não informou se os mortos sofriam também de outras doenças.

Vila Velha é o município com o maior número de casos, com 821 pessoas que testaram positivo para Covid-19. A Serra aparece em segundo lugar, com 659 que contraíram o vírus, seguida por Vitória (628) e Cariacica (414).