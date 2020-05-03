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Pandemia

Homem de 45 anos está entre mortos por Covid-19 em Vila Velha

Nas últimas 24 horas, mais 11 pessoas morreram no ES, sendo que quatro delas são da Serra. Total de infectados é de 3.208
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 20:18

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 20:18

Na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa é possível ver pessoas não atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus
Na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa é possível ver pessoas não atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 45 anos, que mora em Vila Velha,  está entre  os mortos nas últimas 24 horas pela Covid-19 no Espírito Santo, até a tarde deste domingo (03). Ao todo, 11 pessoas faleceram, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).  
Somente entre moradores da Serra foram quatro mortes. Com isso, chega a 115 o número de óbitos provocados pelo novo coronavírus, além de 3.208 pessoas infectadas pela doença no Estado, sendo 104 delas somente de sábado (02) para domingo.

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O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 998. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,58%. Até o momento já foram realizados 14.443 testes da doença em todo o Estado.
Confira a lista divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde:
  • 1. Mulher, 62 anos, residente de Cariacica
  • 2.   Homem, 87 anos, residente de Vitória
  • 3.   Homem, 70 anos, residente de Guarapari
  • 4.   Homem, 72 anos, residente de Santa Maria de Jetibá
  • 5.   Homem, 76 anos, residente de Vitória 
  • 6.   Homem,  74 anos, residente de Serra
  • 7.   Mulher,  91 anos, residente de Serra
  • 8.   Homem,  74 anos, residente de Serra
  • 9.   Mulher,  80 anos, residente de Serra
  • 10.  Homem, 57 anos, residente de Fundão
  • 11. Homem, 45 anos, residente de Vila Velha
A secretaria não informou se os mortos sofriam também de outras doenças.
Vila Velha é o município com o maior número de casos, com 821 pessoas que testaram positivo para Covid-19. A Serra aparece em segundo lugar, com 659 que contraíram o vírus, seguida por Vitória (628) e Cariacica (414).
Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, conta com 114 casos confirmados; seguida pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 108 pessoas contaminadas já registradas.

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