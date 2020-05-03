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Pandemia

Loja de posto em Vila Velha é interditada por causar aglomeração

Estabelecimento apresentava irregularidades como  a realização de atividades festivas, proibidas durante pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 11:28

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 11:28

Loja de conveniência foi interditada em Aribiri, Vila Velha
Loja de conveniência foi interditada em Aribiri, Vila Velha Crédito: Félix Falcão/Semcom PMVV
Uma loja de conveniência localizada em um posto de gasolina no bairro Aribiri, em Vila Velha, foi interditada na madrugada deste domingo (3) por irregularidades no funcionamento, aglomerações e constantes festas no local - ações que devem ser evitadas durante a pandemia do coronavírus.
Os fiscais de posturas, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, lavraram um auto de interdição em função da restrição de funcionamento imposta pelo decreto estadual e também por proporcionar aglomerações com a realização de atividades festivas e uso indevido de equipamentos de som, motivo pelo qual a equipe de Meio Ambiente também já havia notificado o mesmo estabelecimento no sábado (2).
Loja de posto em Vila Velha é interditada por causar aglomeração
Durante a ação, foram feitas buscas e abordagens a suspeitos.
Guarda Municipal e Polícia Militar apoiaram fiscalização em loja de conveniência em Aribiri
Guarda Municipal e Polícia Militar apoiaram fiscalização em loja de conveniência em Aribiri Crédito: Félix Falcão/Semcom PMVV

ORIENTAÇÃO EM FEIRA

Depois da interdição na loja, os fiscais seguiram para uma ação de reordenamento na feira de Aribiri, a mais tradicional do município, com orientações aos feirantes sobre uso de máscaras, condições de higiene e mais espaços entre as bancas para prevenir a disseminação da Covid-19.

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Essa foi mais uma ação do município para o reordenamento dos espaços públicos com o objetivo, além de proteger e dar mais segurança, também preservar a vida e a saúde da nossa população em função da pandemia, destacou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, cel. Oberacy Emmerich Junior.
Fiscais também percorreram a Feira de Aribiri
Fiscais também percorreram a Feira de Aribiri Crédito: Félix Falcão/Semcom PMVV

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