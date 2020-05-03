Loja de conveniência foi interditada em Aribiri, Vila Velha Crédito: Félix Falcão/Semcom PMVV

Os fiscais de posturas, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, lavraram um auto de interdição em função da restrição de funcionamento imposta pelo decreto estadual e também por proporcionar aglomerações com a realização de atividades festivas e uso indevido de equipamentos de som, motivo pelo qual a equipe de Meio Ambiente também já havia notificado o mesmo estabelecimento no sábado (2).

Your browser does not support the audio element. Loja de posto em Vila Velha é interditada por causar aglomeração

Durante a ação, foram feitas buscas e abordagens a suspeitos.

Guarda Municipal e Polícia Militar apoiaram fiscalização em loja de conveniência em Aribiri Crédito: Félix Falcão/Semcom PMVV

ORIENTAÇÃO EM FEIRA

Depois da interdição na loja, os fiscais seguiram para uma ação de reordenamento na feira de Aribiri, a mais tradicional do município, com orientações aos feirantes sobre uso de máscaras, condições de higiene e mais espaços entre as bancas para prevenir a disseminação da Covid-19.

Essa foi mais uma ação do município para o reordenamento dos espaços públicos com o objetivo, além de proteger e dar mais segurança, também preservar a vida e a saúde da nossa população em função da pandemia, destacou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, cel. Oberacy Emmerich Junior.