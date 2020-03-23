Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus: ES teve 120 denúncias de aglomeração em 15 horas
Coronavírus

Coronavírus: ES teve 120 denúncias de aglomeração em 15 horas

Este é o número de denúncias feitas no Estado da noite de domingo até a manhã desta segunda-feira. Saiba como denunciar.

Publicado em 23 de Março de 2020 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 16:54
Vila Velha: guardas fazem abordagem a bar que estava funcionando durante isolamento Crédito: Reprodução/Instagram
Os flagras de pessoas e empresas que não estão respeitando as recomendações de isolamento social, ou ao menos buscando evitar aglomerações, não param de ser compartilhadas nas redes sociais. Somente da noite do último domingo (22) até a manhã desta segunda-feira (23), em 15 horas o Ministério Público Federal (MPF) registrou 120 denúncias relacionadas ao coronavírus, de casos em que os decretos anunciados pelo governo estadual não estavam sendo seguidos.
Coronavírus ES teve 120 denúncias de aglomeração em 15 horas
As denúncias foram feitas via Whatsapp. Até às 17h, o total de ocorrências já chegava a 260. O órgão disponibilizou, no Espírito Santo, o número (27) 99225-4591 para receber reclamações. Para conter o avanço do vírus, o governo do Estado impôs uma série de restrições para evitar aglomerações. Cinema, teatros e casas noturnas foram impedidos de abrir nos próximos 30 dias. Também foram restritos cultos religiosos que reúna mais de 50 pessoas. Espaços culturais, shoppings centers e academias também devem ficar fechados por este período.
O MPF-ES também mantém aberto o canal de denúncias sobre outros temas. Para isso, contudo, é preciso encaminhar o conteúdo da irregularidade para o site do Ministério Público ou usar o aplicativo MPF Serviços, disponível para Android Iphone.

OUTROS CANAIS DE DENÚNCIAS

Na Grande Vitória, Vitória e Cariacica possuem canais específicos para denúncias. Na Capital, os moradores podem denunciar irregularidades através do Fala Vitória, no telefone 156. Já em Cariacica, o canal é a Ouvidoria Municipal, pelo telefone 162.
Na Serra, é preciso entrar em contato pelos telefones 0800 283 9780 ou (27) 3291-2011. Também é possível acessar o serviço por meio do site. O canal da Prefeitura de Vila Velha para atendimento a população é o da Ouvidora Geral, através do App "Ouve Vila Velha", do portal da ouvidoria e pelo telefone 162. O atendimento funciona 24 horas.
Em casos de descumprimento e consequentemente aglomeração de pessoas por um estabelecimento aberto, a Polícia Militar poderá ser acionada por meio do telefone 190.

PUNIÇÕES: MULTA E ATÉ PRISÃO

De acordo com o governador Renato Casagrande, os responsáveis pelos estabelecimentos que desrespeitarem as regras, podem, além de ser multados, pegar de um mês a um ano de detenção.
Os decretos preveem penalidades administrativas de acordo com a Lei nº 6.437, de 1977. As multas vão de R$ 2 mil a R$ 75 mil para infrações leves, de R$ 75 mil a R$ 200 mil para infrações graves e podem chegar a R$ 1,5 milhão para casos gravíssimos. O governo não detalhou o grau de punição que pode ser aplicado aos estabelecimentos comerciais.

Veja Também

Como Deus quis, diz noivo após casamento por videoconferência no ES

Dos 25 mortos por coronavírus no Brasil, 24 eram idosos

Coronavírus: líderes religiosos do ES pedem que fiel não vá à igreja

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados