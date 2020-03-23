Como Deus quis, diz noivo após casamento por videoconferência no ES

Casamento é realizado por videoconferência em Vitória Crédito: Arquivo da família

Não foi como nós planejamos, mas foi da forma como Deus quis para nós, disse Alexandre Venturin, um publicitário de 32 anos que teve o casamento celebrado por videoconferência, em virtude do isolamento imposto pela pandemia do coronavírus. Ele e a esposa, Isadora Bastos, de 28 anos, casaram na Igreja Batista da Redenção, em Vitória, no último sábado (21).

Segundo Alexandre, já havia cerimonial reservado para o culto e para a festividade, a qual contaria com 180 convidados. Cancelamos inicialmente a festa. Depois acabamos cancelando cerimônia e lua de mel. Iríamos ao Caribe. Acabou sendo uma celebração para aproximadamente dez pessoas, incluindo nossos pais, duas testemunhas, uma prima e os dois pastores celebrantes, iniciou.

"Às vezes no casamento a gente se complica com muita coisa. Focamos muito na festa e esquecemos a essência do momento. Fizemos tudo diferente, mas Deus preservou a base de tudo, foi da forma que Deus planejou. A gente experimentou o que é casamento de verdade, sem nenhuma decoração que tirasse a atenção do que realmente importa. Nós cantamos juntos a música Ele continua sendo bom" Alexandre Venturin - Noivo

PRIMEIRO FIQUEI FRUSTRADA

Casamento é realizado por videoconferência em Vitória Crédito: Arquivo da família

Como já era de se esperar, para a noiva, desmarcar os detalhes do casamento, inclusive penteado e maquiagem, não é uma decisão simples.

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