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Coronavírus

Como Deus quis, diz noivo após casamento por videoconferência no ES

Alexandre Venturin e a esposa Isadora Bastos casaram na Igreja Batista da Redenção, em Vitória, no último sábado (21). A celebração e a festa foram alteradas em virtude do isolamento imposto pela pandemia do coronavírus

Publicado em 23 de Março de 2020 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 16:26
Casamento é realizado por videoconferência em Vitória Crédito: Arquivo da família
Não foi como nós planejamos, mas foi da forma como Deus quis para nós, disse Alexandre Venturin, um publicitário de 32 anos que teve o casamento celebrado por videoconferência, em virtude do isolamento imposto pela pandemia do coronavírus. Ele e a esposa, Isadora Bastos, de 28 anos, casaram na Igreja Batista da Redenção, em Vitória, no último sábado (21).
Segundo Alexandre, já havia cerimonial reservado para o culto e para a festividade, a qual contaria com 180 convidados. Cancelamos inicialmente a festa. Depois acabamos cancelando cerimônia e lua de mel. Iríamos ao Caribe. Acabou sendo uma celebração para aproximadamente dez pessoas, incluindo nossos pais, duas testemunhas, uma prima e os dois pastores celebrantes, iniciou.
"Às vezes no casamento a gente se complica com muita coisa. Focamos muito na festa e esquecemos a essência do momento. Fizemos tudo diferente, mas Deus preservou a base de tudo, foi da forma que Deus planejou. A gente experimentou o que é casamento de verdade, sem nenhuma decoração que tirasse a atenção do que realmente importa. Nós cantamos juntos a música Ele continua sendo bom"
Alexandre Venturin - Noivo

PRIMEIRO FIQUEI FRUSTRADA

Casamento é realizado por videoconferência em Vitória Crédito: Arquivo da família
Como já era de se esperar, para a noiva, desmarcar os detalhes do casamento, inclusive penteado e maquiagem, não é uma decisão simples.
Como Deus quis, diz noivo após casamento por videoconferência no ES
Quando tivemos que cancelar tudo, fiquei frustrada, a gente estava planejando de outra forma há muito tempo. Terça-feira (17), a gente cancelou tudo e o casamento seria no sábado. Não queríamos deixar de casar em virtude do coronavírus. Fizemos então essa cerimônia pequena, religiosa com efeito civil. Os padrinhos todos assistiram por vídeo. Quando terminou a celebração, algumas pessoas passaram de carro e buzinaram, foi uma surpresa agradável. Foi tudo feito por nós, eu mesma toquei e cantei, finalizou.

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