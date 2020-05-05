Covid-19: lar de idosos em Vila Velha confirma duas mortes e novos casos

Subsecretária de Saúde de Vila Velha fala sobre casa de repouso em Novo México Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Uma casa de repouso para idosos em Novo México, Vila Velha , registrou dois óbitos pela Covid-19, no dia 30 de abril e no dia 1 de maio, sendo que outros dois idosos testaram positivo para o novo coronavírus . Além disso, a Vigilância Epidemiológica do município está monitorando 11 profissionais que trabalham na instituição, em conjunto ao acompanhamento pelo Ministério Público e pela Prefeitura Municipal de Vila Velha.

De acordo com a subsecretária da Saúde no município, Irisângela Teixeira, foi recebido um ofício do Ministério Público Estadual às 19h do dia 30 de abril e imediatamente foram tomadas providências. "Acionamos nossas equipes de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, que já no dia primeiro já estavam dentro dessa Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), fazendo levantamento de toda a situação, e hoje estamos na casa novamente, fazendo coleta dos testes para que possamos passar ainda mais informações a todos", explicou.

Ainda segundo Teixeira, todos os idosos e profissionais que trabalham na casa serão testados. "Infelizmente tivemos esses óbitos, porque trabalhamos para que não ocorra nenhum, mas sabemos que os idosos estão no grupo de risco. Mas em relação aos dois com teste positivo, um foi internado e teve alta, estando agora em isolamento no local, porque lá é a residência dele, e o outro também, que, por não apresentar sinais de agravamento, também está no local em isolamento", completou.

O ENFRENTAMENTO

A subsecretária explicou que existem aproximadamente 25 instituições de longa permanência no município de Vila Velha e que tem sido feito trabalho próximo a elas neste momento de pandemia. "Vila Velha liberou nota técnica em março, orientando a todas as ILPIs de como enfrentar este período. Montamos então um grupo de trabalho virtual, usando como ferramenta o Whatsapp, em que os profissionais que trabalham nas instituições podem buscar informação. Existem dois médicos à disposição, além de dois enfermeiros. Nossos trabalhos são intensos em relação ao combate do coronavírus nestes locais", ressaltou a autoridade.

NOTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informou, por meio de nota, que o Centro de Apoio da Defesa da Cidadania (CACC) monitora a situação das Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) de todo o Estado, duas vezes por semana, por meio de um formulário eletrônico elaborado pelo MPES. Confira na íntegra:

"A partir do acompanhamento dos serviços de acolhimento em Vila Velha, e com o relatório de possível contágio de Covid-19 e confirmação de um caso da doença na instituição citada na demanda, a 4º promotora da Justiça Cível do município determinou que a Vigilância Sanitária e Epidemiológica realizasse fiscalização no local, para verificar o cumprimento das regras impostas nas notas técnicas referentes ao novo coronavírus.

A fiscalização foi realizada no dia 01/05/2020. A ILPI citada apresentou seis casos confirmados de Covid-19, sendo de dois residentes e quatro funcionários, além de 14 casos suspeitos (quatro entre os residentes e 10 entre os profissionais). Importante ressaltar que um dos casos confirmados entre os residentes evoluiu para óbito em 30 de abril de 2020. O outro caso encontra-se em isolamento social. A instituição registrou, ainda, óbito de outro residente, em 01/05/2020. Este caso aguarda resultado de exame para verificar se a causa foi contaminação pelo novo coronavírus. O MPES informa ainda que, com base no monitoramento realizado, solicitou a vistoria de outras 10 casas de repouso em Vila Velha. Vale registrar que foi a partir desses relatórios do MPES que o município teve conhecimento dos casos e a Vigilância Sanitária e Epidemiológica foi acionada".