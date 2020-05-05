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Luta contra o coronavírus

'O objetivo central é a proteção à vida', diz secretário de Saúde do ES

O Espírito Santo já realizou mais de 15 mil testes para identificar a infecção pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 14:25

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 14:25

Coronavírus: informação é uma arma contra a doença
Coronavírus: informação é uma arma contra a doença Crédito: Divulgação
"O objetivo central é a proteção à vida", diz secretário de Saúde do ES
O objetivo central da estratégia capixaba é a proteção à vida. Não nos interessa garantir somente que todo paciente grave tenha leito. Nos interessa que tenhamos menos mortes.
A declaração é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista de imprensa concedida na manhã desta terça-feira (05). Desde o início da pandemia, o Estado registrou 20 mil notificações de casos suspeitos de novo coronavírus. Desse total, 15.131 pacientes foram testados e 3.351 receberam diagnóstico positivo  para a doença. 
De acordo com Nésio, o Espírito Santo definiu a expansão conjunta da rede de saúde, não só no que diz respeito a leitos, mas também no que se refere à ampliação da capacidade de testagem do Laboratório Central (Lacen), da relação com hospitais e laboratórios privados e da sistematização da captação dos dados em um único sistema de informação e notificação de doenças.
Tivemos um resultado satisfatório no enfrentamento ao Covid, mas não estamos em uma situação cômoda que nos permita qualquer tipo de aventura no que diz respeito às decisões do governo. Enquanto no Brasil o tempo médio de pacientes internados na rede pública e de 16 dias de UTI, no Espírito Santo é 5,7 dias, informou Nésio.
Segundo o secretário, nos casos de pacientes internados por Covid-19, 20% evolui para óbito no Estado. No país, o número gira em torno de 36%. Somos um estado que possui uma baixa letalidade de pacientes que vão para internação na terapia intensiva, sendo 3,5%, destacou.
Ainda de acordo com Nésio,  o Espírito Santo deve ter, até o final de maio, 1.300 leitos de enfermaria e UTIs para atender internados com coronavírus. Tendas de campanha também serão acopladas às UPAs dos municípios da Grande Vitória, Linhares, Colatina e São Mateus para ajudar a isolar os pacientes com suspeita da doença. 

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