Secretário Nésio Fernandes Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. "Se o Brasil colapsar, vamos colapsar também", diz secretário de Saúde

O Espírito Santo contabiliza mais de 3 mil casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) . Para o enfrentamento da doença, além da estruturação do sistema de saúde, o governo do Estado acredita que o sucesso das ações apresentadas na esfera federal influenciam, e muito, o resultado das medidas tomadas em solo capixaba.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, lembra que o Espírito Santo está no Sudeste, ao lado do Nordeste, que são as duas regiões com os maiores números de casos confirmados de Covid-19 do País. Para ele, até mesmo uma expansão de leitos proporcional ao avanço dos casos pode não ser suficiente.

"O Espírito Santo não é uma ilha. Ainda que toda nossa estratégia de enfrentamento esteja acertada, se o conjunto de estratégias do País não tiver um novo rumo, se o conjunto não apontar um novo caminho e o Brasil colapsar, o Espírito Santo irá colapsar junto" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Nésio afirma que parte do êxito da estratégia capixaba exige que as medidas de âmbito federal garantam o distanciamento social em todo o Brasil e não comprometam o trabalho desenvolvido pelos governadores e prefeitos.