"Se o Brasil colapsar, vamos colapsar também", diz secretário de Saúde
O Espírito Santo contabiliza mais de 3 mil casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Para o enfrentamento da doença, além da estruturação do sistema de saúde, o governo do Estado acredita que o sucesso das ações apresentadas na esfera federal influenciam, e muito, o resultado das medidas tomadas em solo capixaba.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, lembra que o Espírito Santo está no Sudeste, ao lado do Nordeste, que são as duas regiões com os maiores números de casos confirmados de Covid-19 do País. Para ele, até mesmo uma expansão de leitos proporcional ao avanço dos casos pode não ser suficiente.
"O Espírito Santo não é uma ilha. Ainda que toda nossa estratégia de enfrentamento esteja acertada, se o conjunto de estratégias do País não tiver um novo rumo, se o conjunto não apontar um novo caminho e o Brasil colapsar, o Espírito Santo irá colapsar junto"
Nésio afirma que parte do êxito da estratégia capixaba exige que as medidas de âmbito federal garantam o distanciamento social em todo o Brasil e não comprometam o trabalho desenvolvido pelos governadores e prefeitos.
Não devemos garantir para a população capixaba somente ventiladores ou leitos, devemos garantir insumos, medicamentos, economia, apoio aos empresários, proteção do salário da classe trabalhadora, apoio para que a sociedade não se confunda e não entre numa polarização desnecessária, ressaltou.