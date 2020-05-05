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Coronavírus no ES

'Se o Brasil colapsar, vamos colapsar também', diz secretário de Saúde

Responsável pelas políticas públicas de saúde no ES, Nésio Fernandes disse que as ações do governo federal influenciam o trabalho em território capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 12:47

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 12:47

Secretário Nésio Fernandes
Secretário Nésio Fernandes Crédito: Reprodução
"Se o Brasil colapsar, vamos colapsar também", diz secretário de Saúde
O Espírito Santo contabiliza mais de 3 mil casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Para o enfrentamento da doença, além da estruturação do sistema de saúde, o governo do Estado acredita que o sucesso das ações apresentadas na esfera federal influenciam, e muito, o resultado das medidas tomadas em solo capixaba.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, lembra que o Espírito Santo está no Sudeste, ao lado do Nordeste, que são as duas regiões com os maiores números de casos confirmados de Covid-19 do País. Para ele, até mesmo uma expansão de leitos proporcional ao avanço dos casos pode não ser suficiente.
"O Espírito Santo não é uma ilha. Ainda que toda nossa estratégia de enfrentamento esteja acertada, se o conjunto de estratégias do País não tiver um novo rumo, se o conjunto não apontar um novo caminho e o Brasil colapsar, o Espírito Santo irá colapsar junto"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Nésio afirma que parte do êxito da estratégia capixaba exige que as medidas de âmbito federal garantam o distanciamento social em todo o Brasil e não comprometam o trabalho desenvolvido pelos governadores e prefeitos.
Não devemos garantir para a população capixaba somente ventiladores ou leitos, devemos garantir insumos, medicamentos, economia, apoio aos empresários, proteção do salário da classe trabalhadora, apoio para que a sociedade não se confunda e não entre numa polarização desnecessária, ressaltou. 

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