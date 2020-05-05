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Após audiência do TRT-ES

Rodoviários mantêm paralisação total nos ônibus de Vitória

Motoristas e cobradores protestam contra salários atrasados na Viação Tabuazeiro, responsável por linhas municipais da Capital  ônibus conhecidos como 'verdinhos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 10:23

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 10:23

Rodoviários da Viação Tabuazeiro protestam por falta de pagamento
Rodoviários da Viação Tabuazeiro protestam por falta de pagamento Crédito: Sindirodoviários
Mesmo após a audiência de conciliação, entre empresas e rodoviários, mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), motoristas e cobradores dos ônibus municipais de Vitória ainda mantêm a paralisação total na manhã desta terça-feira (5). A categoria protesta contra salários atrasados na Viação Tabuazeiro.
O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) informou que a audiência de conciliação em relação à greve dos rodoviários do sistema municipal de Vitória terminou na noite desta segunda-feira (5), com uma proposta que consiste na destinação integral da antecipação de compras do município, relativas a um mês de vales-transporte, para o pagamento de salários da Viação Tabuazeiro.

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Além disso, o Setpes propõe a destinação de 60% da receita da viação Tabuazeiro para o pagamento de salários a cada 8 dias. Os rodoviários, no entanto, afirmaram à TV Gazeta que só voltam ao trabalho depois que a empresa se posicionar oficialmente sobre quando será o pagamento e depois.
O presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, preferiu não comentar sobre a proposta e se resumiu a dizer que ela será levada para Assembleia Geral nesta terça-feira (5), pela manhã, com todos os trabalhadores da categoria da Viação Tabuazeiro.

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