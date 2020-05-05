Setpes apresenta proposta para fim da greve de rodoviários em Vitória

Rodoviários da Viação Tabuazeiro protestam por falta de pagamento Crédito: Sindirodoviários

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) informou que a audiência de conciliação em relação à greve dos rodoviários do sistema municipal de Vitória terminou na noite desta segunda-feira (4), com uma proposta que será levada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) à categoria para o fim da paralisação.

De acordo com o Setpes, a proposta consiste na destinação integral da antecipação de compras do município, relativas a um mês de vale-transporte, para o pagamento de salários da Viação Tabuazeiro. Além disso, o sindicato patronal propõe a destinação de 60% da receita da empresa para o pagamento de salários a cada 8 dias.

O presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, preferiu não comentar sobre a proposta e se resumiu a dizer que ela será levada para Assembleia Geral nesta terça-feira (5), pela manhã, com todos os trabalhadores da categoria da Viação Tabuazeiro.

Arquivos & Anexos Ata de Audiência da reunião entre Setpes e Sindirodoviários Tamanho do arquivo: 68kb Baixar

A GREVE