Setpes apresenta proposta para fim da greve de rodoviários em Vitória

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) informou que a audiência de conciliação em relação à greve dos rodoviários do sistema municipal de Vitória terminou na noite desta segunda-feira (4), com uma proposta que será levada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) à categoria para o fim da paralisação.
De acordo com o Setpes, a proposta consiste na destinação integral da antecipação de compras do município, relativas a um mês de vale-transporte, para o pagamento de salários da Viação Tabuazeiro. Além disso, o sindicato patronal propõe a destinação de 60% da receita da empresa para o pagamento de salários a cada 8 dias.
O presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, preferiu não comentar sobre a proposta e se resumiu a dizer que ela será levada para Assembleia Geral nesta terça-feira (5), pela manhã, com todos os trabalhadores da categoria da Viação Tabuazeiro.
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Ata de Audiência da reunião entre Setpes e Sindirodoviários
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A GREVE
A paralisação parcial dos ônibus chamados "verdinhos" teve início no dia 23 de abril, quando os rodoviários da Viaçao Tabuazeiro cruzaram os braços em protesto ao atraso de salários. A partir do dia 27, os motoristas e cobradores das outras duas empresas que operam as linhas municipais da Capital também resolveram apoiar a paralisação dos ônibus.
No dia 29, porém, o Setpes informou à Justiça do Trabalho sobre a irregularidade da paralisação, alegando que os rodoviários não estariam cumprindo com uma liminar para que fosse mantida a circulação parcial da frota de ônibus municipais.