Isolamento social no ES ainda é abaixo do esperado, diz governo

Movimento de pessoas no calçadão da Praia de Camburi durante pandemia do Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: isolamento social no ES ainda é abaixo de 55%

Na última quinta-feira (30), véspera de feriado, o isolamento era de 39,6%. O índice de isolamento social no Espírito Santo ainda é abaixo de 55%, número considerado ideal pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) para conter o avanço no novo coronavírus nas cidades capixabas. Atualmente, o Estado registra entre 48% e 50% de adesão ao distanciamento social.

De acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), os números apontaram que 44,8% da população respeitou a recomendação de isolamento na segunda-feira (04). O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, acredita que a taxa acima de 55% será alcançada quando toda a população tiver consciência da gravidade da doença.

"Estamos em um mês crítico. A população das grandes cidades capixabas precisa entender que é preciso ficar em casa, é preciso restringir a mobilidade urbana. É preciso que as pessoas construam um pacto social pelo isolamento" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

O secretário alerta que a situação da Covid-19 caminha para o aumento da capacidade de transmissão e a consequente piora do quadro de infectados e quantidade de pacientes internados nos hospitais. Com isso, também agrava a possibilidade de registro de mortes.

Não havendo vacina ou tratamento específico, a medida mais eficaz de romper a cadeia de transmissão é o distanciamento social para garantir que menos capixabas adoeçam, se infectem, e que consequentemente, menos pessoas morram", alertou.

Durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (5), Nésio relembrou uma reunião que teve com lideranças capixabas. Segundo ele, alguns dos participantes questionaram a respeito da taxa de mortalidade provocada pela dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.