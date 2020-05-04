Médicos explicam: isolamento social é a melhor medida de combate à Covid-19

O médico Aloísio Falqueto em cima do caminhão no ato em apoio a Bolsonaro Crédito: Reprodução da internet

"O pessoal fala você não está preocupado com a vida. Estou preocupado e muito. Não é necessário esse isolamento total, não tem prova científica que ele funciona, não muda em nada a curva natural. Eu chamo atenção que nós deveríamos ter dado ainda mais foco às pessoas idosas, com comorbidades e doenças debilitantes, e foi esquecido praticamente. Porquê é fique em casa e ninguém falava mais nada. O que tem que ser feito é isolar e proteger" Aloísio Falqueto - Infectologista

A reportagem de A Gazeta procurou o médico Aloísio Falqueto, mas por telefone, ele disse que não falaria com a imprensa. A reportagem também foi atrás de outros médicos e representantes da classe para responder: o isolamento social dá certo? A resposta foi SIM, o isolamento é um recurso para minimizar os danos da Covid-19 e salvar vidas.

POSICIONAMENTO DE OUTROS ESPECIALISTAS

"Todo o mundo adotou essa medida. Entre os países que não adotaram no início da pandemia estão Inglaterra e Suécia, que tentaram separar apenas grupos de risco, mas tiveram que recuar. Não queremos mudar apenas os números de uma pandemia recomendando o distanciamento social. Queremos salvar vidas que, muitas vezes, são vistas apenas como números por alguns." Alexandre Rodrigues - Médico e presidente da Sociedade dos Infectologistas do Espírito Santo

Ao ser questionado sobre os efeitos do isolamento social, o presidente da Sociedade dos Infectologistas do Espírito Santo e médico, Alexandre Rodrigues, disse que a medida não faz a pandemia desaparecer. "O isolamento é para reduzir a transmissão no menor intervalo de tempo. A partir do momento que falamos que é um vírus de alta transmissibilidade, ter menos pessoas circulando, menos proximidade, diminuir o contato, veremos que, ao longo do tempo, algumas pessoas já terão obtido a doença e o risco de contato com o vírus será menor", destacou.

Rodrigues pontuou que o resultado a curto prazo do isolamento é um crescimento mais lento do número de casos e consequentemente, um percentual menor de casos graves também. Já a longo prazo, haverá o achatamento da curva.

"Todos os lugares que até agora controlaram fizeram isolamento social. Não podemos esquecer casos como Milão e Nova York, que se negaram a isso e depois os representantes tiveram que pedir desculpas. A doença diminuiu o seu impacto foi atrás de isolamento em todos os países.Falar que isso é uma bobagem é falta de respeito com quem está na linha de frente desse combate. Há enfermeiros morrendo, médicos morrendo. Tem pessoas em geral morrendo e muitos jovens. Hoje, por causa dessa doença, eu prefiro fazer um apelo a razão para que as pessoas acreditam no que está acontecendo" Lauro Ferreira - Infectologista

O também infectologista Lauro Ferreira, compartilha o mesmo pensamento de Alexandre Rodrigues, e ressaltou os benefícios do isolamento social, e se mostrou surpreso em ouvir representantes da classe médica indo contra o isolamento. Ele é ainda mais enfático ao falar sobre a necessidade de se fazer o isolamento da maneira correta, inclusive não gerando aglomerações por qualquer motivo que seja, por exemplo, protestos. "Se a gente continuar fazendo um isolamento mal feito, vamos prolongar essa agonia sem conseguir minimizar danos ou sem conseguir reverter a curva, que é quando há uma infecção de um pra um apenas", explicou.

"Trata de questão científica. As análises de dados mostram, sistematicamente, a evolução da curva epidêmica, de lugares diferentes do mundo. Há diferença de impacto quando se tem um isolamento social, o benefício da conduta é clara" Crispim Ceruti - Infectologista

Para o médico infectologista Crispim Ceruti, isolamento social e distanciamento social não são ações políticas ou ideológicas. Mas uma questão científica acima de tudo.

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