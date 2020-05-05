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Aumento dos casos

Um em cada três testes dá positivo para coronavírus no Espírito Santo

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou em coletiva de imprensa que 35% dos pacientes testados no Estado para a Covid-19 têm a doença confirmada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 14:21

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 14:21

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik
1 em cada 3 testes feitos no ES aponta para resultado positivo Crédito: Freepik
Um em cada três testes dá positivo para coronavírus no Espírito Santo
Um em cada três testes do novo coronavírus feitos no Espírito Santo apresenta resultado positivo. Os números refletem o aumento de casos da doença: já são 123 mortes e 3.351 casos confirmados, de acordo com a última atualização no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), feita na tarde desta segunda-feira (4).

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No começo da pandemia, o Estado tinha uma pessoa contaminada a cada 11 testes realizados. Agora, de acordo informações do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, passadas durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (5), 35% dos pacientes testados têm a Covid-19 confirmada.
"Hoje, quase 35% dos pacientes testados são confirmados com Covid-19. Temos um aumento rápido da proporção de pacientes testados, isso aponta para um crescimento da infecção no Estado. Não estamos em uma fase de desaceleração da curva"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

MAIS TESTES

A taxa de contaminação deve crescer mais, uma vez que o Inquérito Sorológico  que vai testar 32 mil capixabas em casa  começa a ser feito na próxima semana. 
Ainda segundo Nésio, o Estado comprou mais testes e espera alcançar a marca de 200 mil testes no Espírito Santo.
"Já foram comprados 80 mil testes e 40 mil deles serão aplicados em testes sorológicos. Conseguiremos fazer 30 mil testes por milhão de habitantes, como nos países de primeiro mundo. Esperamos alcançar até 200 mil testes no Espírito Santo. A capacidade nossa de testagem é robusta e ampliada. Caminhamos para ser o melhor estado do país na relação por habitantes no enfrentamento à pandemia", concluiu.

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