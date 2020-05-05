Um em cada três testes dá positivo para coronavírus no Espírito Santo

No começo da pandemia, o Estado tinha uma pessoa contaminada a cada 11 testes realizados. Agora, de acordo informações do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, passadas durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (5), 35% dos pacientes testados têm a Covid-19 confirmada.

"Hoje, quase 35% dos pacientes testados são confirmados com Covid-19. Temos um aumento rápido da proporção de pacientes testados, isso aponta para um crescimento da infecção no Estado. Não estamos em uma fase de desaceleração da curva"

"Já foram comprados 80 mil testes e 40 mil deles serão aplicados em testes sorológicos. Conseguiremos fazer 30 mil testes por milhão de habitantes, como nos países de primeiro mundo. Esperamos alcançar até 200 mil testes no Espírito Santo. A capacidade nossa de testagem é robusta e ampliada. Caminhamos para ser o melhor estado do país na relação por habitantes no enfrentamento à pandemia", concluiu.