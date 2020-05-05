Homem tem parada cardíaca ao esperar para sacar auxílio de R$ 600 na Serra

Ainda de acordo com a dona de casa, o homem apresentava uma tosse seca. "Mas a tosse era porque ele trabalha no asfalto e tem alergia ao material. Eu não fiquei tranquila quando vi a cena não, fiquei muito preocupada quando o médico falou que estava tentando reanimar. Comecei a chorar, mas tentei manter a calma, eu era a cabeça ali", desabafou.