Homem tem parada cardíaca ao esperar para sacar auxílio de R$ 600 na Serra
Um operador de máquinas de 55 anos, passou mal em uma agência da Caixa Econômica Federal de Serra Sede, por volta das 9h da manhã desta terça-feira (05), quando estava prestes a receber o benefício do auxílio emergencial do Governo Federal, por conta da pandemia do coronavírus. De acordo com a irmã, Vera Lúcia, ele saiu de Planalto Serrano, bairro onde mora, por volta de 3h da manhã, e, quando chegou ao banco, já havia cerca de 30 pessoas na fila. "Ele passou mal e teve duas paradas cardíacas, sendo uma já a caminho do hospital", contou ela.
Segundo Vera Lúcia, que acompanhava o irmão no banco, o operador de máquinas é pré-diabético e hipertenso, além de já ter infartado anteriormente. "O gerente da Caixa chamou o Samu e ele foi prontamente atendido e reanimado. O atendimento no banco foi muito bom e pediram que eu retornasse amanhã para buscar o dinheiro. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas para fazer um cateterismo e colocar um marca-passo", disse ela.
Ainda de acordo com a dona de casa, o homem apresentava uma tosse seca. "Mas a tosse era porque ele trabalha no asfalto e tem alergia ao material. Eu não fiquei tranquila quando vi a cena não, fiquei muito preocupada quando o médico falou que estava tentando reanimar. Comecei a chorar, mas tentei manter a calma, eu era a cabeça ali", desabafou.
Demandada a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da coordenação do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu), informo que às 8h56 a ambulância mais próxima ao local foi encaminhada, chegando às 9h09 na agência. Ao iniciar o atendimento, a equipe constatou se tratar de uma parada cardiorrespiratória, tendo sido necessária a solicitação de apoio de uma ambulância de suporte avançado. O paciente recebeu o atendimento necessário no local e quando estava estabilizado foi encaminhado para o hospital.
Em nota, a Caixa esclareceu que o cliente teve um mal súbito na sala de autoatendimento e que o Samu foi imediatamente acionado. O cliente recebeu os primeiros socorros no local e foi levado para atendimento em hospital.
Com informações da repórter Daniela Carla para a TV Gazeta.