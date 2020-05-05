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Terceira no Sul do ES

Prefeitura de Castelo confirma primeira morte por Covid-19 na cidade

Segundo a administração municipal, a vítima é um homem, idoso e era o único caso confirmado na cidade que não havia sido curado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 11:51

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 11:51

Castelo, no Sul do ES
Castelo, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Castelo
A Prefeitura de Castelo, no Sul do Espírito Santo, confirmou na manhã desta terça-feira (5), a primeira morte por Covid-19 no município. O paciente se trata de um idoso, de 67 anos, e era o único caso que ainda não havia sido curado na cidade.
De acordo com os dados divulgados pela prefeitura, Castelo totaliza nesta terça (5), 43 casos do novo coronavírus, 32 descartados, quatro suspeitos, seis curados e um óbito.

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Ainda segundo a prefeitura, o paciente era morador do distrito de Estrela do Norte e estava em tratamento hospitalar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.
Este caso, que veio a óbito, foi nosso primeiro paciente grave. Um senhor de 67 anos, que foi atendido na Santa Casa de Castelo, no dia 27 de abril, e transferido para Cachoeiro. Familiares do paciente foram orientados pelas equipes da Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária à Saúde a cumprirem isolamento domiciliar de 14 dias, explicou a secretária de Saúde de Castelo, Nayara Benfica Pires Puziol.

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TERCEIRA MORTE NA REGIÃO SUL

Além de Castelo, Presidente Kennedy e Iúna registram um óbito em cada município. Em Presidente Kennedy, a morte foi confirmada no dia 19 de abril e a paciente era uma mulher de 61 anos, que estava internada no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra.
No município de Iúna, o óbito foi registrado no dia 1º de maio e, segundo a prefeitura, o paciente já estava em tratamento de saúde, por outro motivo, em Vitória, onde teria contraído a Covid-19.

REGIÃO SUL TEM 153 CASOS CONFIRMADOS

Em toda a Região Sul, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), que atualiza os números diariamente, até a tarde desta segunda-feira (4), são 153 casos de Covid-19 confirmados em 21 municípios da região. Destes, 51 estão curados.
Confira os números de acordo com a divulgação da Sesa nesta segunda-feira (4):
  • Marataízes: 28 casos confirmados
  • Cachoeiro de Itapemirim: 19 casos confirmados (10 curados)
  • Venda Nova do Imigrante: 17 casos confirmados (12 curados)
  • Guaçuí: 13 casos confirmados
  • Anchieta: 11 casos confirmados (4 curados)
  • Piúma: 11 casos confirmados (4 curados)
  • Bom Jesus do Norte: 10 casos confirmados (3 curados)
  • Presidente Kennedy: 7 casos confirmados (3 curados e 1 óbito)
  • Castelo: 5 casos confirmados (4 curados) - ainda sem atualização do óbito desta terça-feira (5)
  • Itapemirim: 5 casos confirmados (3 curados)
  • Iconha: 4 casos confirmados (1 curado)
  • Rio Novo do Sul: 4 casos confirmados (3 curados)
  • Alegre: 3 casos confirmados
  • Apiacá: 3 casos confirmados
  • Mimoso do Sul: 3 casos confirmados
  • São José do Calçado: 3 casos confirmados (2 curados)
  • Irupi: 2 casos confirmados (1 curado)
  • Jerônimo Monteiro: 2 casos confirmados (1 curado)
  • Ibitirama - 1 caso confirmado
  • Iúna - 1 caso confirmado (1 óbito)
  • Muniz Freire - 1 caso confirmado

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