Jabour é o bairro de Vitória com maior incidência de Covid-19

Localizado na parte continental de Vitória, na região de Goiabeiras, Jabour é o bairro da Capital com maior incidência de coronavírus, segundo levantamento divulgado pelo prefeito Luciano Rezende em seu perfil no Twitter.
Com quase 1,1 mil moradores, de acordo com os últimos dados que constam no site da prefeitura, o bairro já registra 13 casos confirmados da Covid-19, com uma impressionante taxa de incidência para coronavírus de 110, 64.
COMO A TAXA DE INCIDÊNCIA É CALCULADA
Essa taxa é calculada com base em uma proporção do número de casos por cada 10 mil habitantes. Por isso, apesar de ser o bairro com maior quantidade total de registros, com 152 confirmações da Covid-19, Jardim Camburi não lidera o ranking da taxa de incidência por ser também o mais populoso do Espírito Santo, com mais de 40 mil moradores. Esse índice em Jardim Camburi é de 28,80. O índice de Jabour é quase quatro vezes maior do que o de Jardim Camburi.
Jabour é o bairro de Vitoria com maior incidência de Covid-19
Vitória já tem 944 casos confirmados de coronavírus e é a terceira cidade do Espírito Santo com mais registros. O município já registrou 44 mortes por Covid-19. Por outro lado, 559 pacientes da Capital já foram considerados curados.
NÚMEROS NO ES
Após 68 dias desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Espírito Santo atingiu a marca de 212 mortos e 5.087 casos confirmados. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (12).
De acordo com os dados divulgados, só nas últimas 24 horas foram constatados 16 óbitos e 268 novos casos. O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou. Já são 1.845 pessoas que superaram o vírus. Nas últimas 24 horas, 111 pessoas foram curadas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,17%. Até o momento, já foram realizados 21.871 testes da doença em todo o Estado.