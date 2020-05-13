Jabour é o bairro de Vitória com maior incidência de Covid-19

Foto de arquivo, tirada antes da pandemia, mostra um cruzamento do bairro Jabour Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Vitória

Localizado na parte continental de Vitória , na região de Goiabeiras, Jabour é o bairro da Capital com maior incidência de coronavírus , segundo levantamento divulgado pelo prefeito Luciano Rezende em seu perfil no Twitter.

Com quase 1,1 mil moradores, de acordo com os últimos dados que constam no site da prefeitura, o bairro já registra 13 casos confirmados da Covid-19, com uma impressionante taxa de incidência para coronavírus de 110, 64.

Prefeitura de Vitória divulga taxa de incidência de coronavírus dos bairros da capital Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Vitória

COMO A TAXA DE INCIDÊNCIA É CALCULADA

Essa taxa é calculada com base em uma proporção do número de casos por cada 10 mil habitantes. Por isso, apesar de ser o bairro com maior quantidade total de registros, com 152 confirmações da Covid-19, Jardim Camburi não lidera o ranking da taxa de incidência por ser também o mais populoso do Espírito Santo, com mais de 40 mil moradores. Esse índice em Jardim Camburi é de 28,80. O índice de Jabour é quase quatro vezes maior do que o de Jardim Camburi.

Your browser does not support the audio element. Jabour é o bairro de Vitoria com maior incidência de Covid-19

Boletim Covid-19. Hoje tem uma novidade sugerida ontem, por @LuizGMCassa a relação de casos por bairros/número de moradores, ES e ?? pic.twitter.com/P2ToSCzkZv — Luciano Rezende (@LucianoRezende) May 13, 2020

Vitória já tem 944 casos confirmados de coronavírus e é a terceira cidade do Espírito Santo com mais registros. O município já registrou 44 mortes por Covid-19. Por outro lado, 559 pacientes da Capital já foram considerados curados.

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