Sem reajuste a servidor público, ES pode economizar até R$ 1 bilhão

Pandemia do coronavírus está desequilibrando as contas públicas Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay

A tendência é que deputados e senadores derrubem o veto e deixem de fora do congelamento categorias consideradas "essenciais", como servidores da saúde, da segurança pública e das Forças Armadas; além de policiais federais, rodoviários federais, militares e corpos de bombeiros militares; técnicos peritos criminais; guardas municipais; agentes socioeducativos; profissionais de limpeza urbana; assistentes sociais; e professores.

Para o Espírito Santo , alcançar a redução bilionária de gastos com a folha de pagamento até 2021 pode ser determinante para o equilíbrio das contas públicas, uma vez que as projeções já feitas pela equipe do governador Renato Casagrande (PSB) indicam uma frustração de receitas de R$ 3,4 bilhões só em 2020.

DESIDRATAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS

Entre integrantes da equipe econômica cresce a preocupação com a desidratação das propostas. Afinal, os gastos da União no combate à pandemia e à crise têm sido elevados, mas as contrapartidas tímidas até então.

O diretor da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, considera que a medida trazida pelo PLP 39 contribui para uma melhor gestão pública entre os entes subnacionais.

Bruno Funchal é diretor da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia Crédito: Tati Beling/Assembleia Legislativa

"O projeto não apenas auxilia através da transferência de recursos mas também olha a reorganização das despesas, uma vez que contém o crescimento da despesa de pessoal nesse período tão critico para todos nós. É uma pequena contribuição do setor público para o enfrentamento direto da pandemia e permite uma saída da crise em melhores condições fiscais" Bruno Funchal - Diretor da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia