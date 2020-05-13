Frio no ES Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Na sexta-feira (15), porém, o Incaper informa que uma frente fria passa pelo Estado e provoca chuva em alguns momentos do dia, na faixa leste capixaba. Diz ainda que na faixa oeste, a sexta-feira deve começar nublada, com chuva ocasional a partir da tarde, e que durante a passagem da frente fria, o vento sopra moderado, em alguns momentos, por todo o litoral do Espírito Santo, completou.

Your browser does not support the audio element. Frente fria deve chegar na sexta e trazer chuva para o fim de semana no ES

Na Grande Vitória, a temperatura mínima prevista é de 20ºC e a máxima de 29ºC. No Sul e na Região Serrana, a mínima esperada é de 13ºC e a máxima de 27ºC. No Norte, o calor ainda deve continuar, com mínima de 22ºC e máxima de 33ºC. No Noroeste, a mínima deve ser de 20ºC e a máxima de 30ºC, e no Nordeste, mínima de 23ºC e máxima de 29ºC.

De acordo com informações do site Climatempo, as chances de chuva para Vitória no sábado são de 90% e, no domingo, de 80%. No sábado, o dia será chuvoso durante o dia e à noite. Já no domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora.

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