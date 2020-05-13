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Tempo

Frente fria deve chegar na sexta e trazer chuva para o fim de semana no ES

De acordo com a coordenação de meteorologia do Incaper, tempo deve mudar a partir de sexta-feira (15) no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 08:56

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 08:56

Frio no ES
Frio no ES Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
Uma frente fria deve chegar ao Espírito Santo nesta sexta-feira (15) e provocar mais uma queda de temperatura em território capixaba no fim de semana, acompanhada de pancadas de chuva. A informação é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). De acordo com o órgão, o tempo deve se manter estável nesta quarta (13) e quinta-feira (14), com sol entre nuvens e calor em todo o Estado, além de não haver previsão de chuvas.
Na sexta-feira (15), porém, o Incaper informa que uma frente fria passa pelo Estado e provoca chuva em alguns momentos do dia, na faixa leste capixaba. Diz ainda que na faixa oeste, a sexta-feira deve começar nublada, com chuva ocasional a partir da tarde, e que durante a passagem da frente fria, o vento sopra moderado, em alguns momentos, por todo o litoral do Espírito Santo, completou.
Frente fria deve chegar na sexta e trazer chuva para o fim de semana no ES
Na Grande Vitória, a temperatura mínima prevista é de 20ºC e a máxima de 29ºC. No Sul e na Região Serrana, a mínima esperada é de 13ºC e a máxima de 27ºC. No Norte, o calor ainda deve continuar, com mínima de 22ºC e máxima de 33ºC. No Noroeste, a mínima deve ser de 20ºC e a máxima de 30ºC, e no Nordeste, mínima de 23ºC e máxima de 29ºC.
De acordo com informações do site Climatempo, as chances de chuva para Vitória no sábado são de 90% e, no domingo, de 80%. No sábado, o dia será chuvoso durante o dia e à noite. Já no domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora.

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Apesar do tempo estável até a chegada da frente fria na sexta (15), a Marinha do Brasil emitiu um aviso de mau tempo que aponta ventos fortes na faixa litorânea sul do Espírito Santo até a Grande Vitória.
Um sistema frontal poderá provocar ventos com intensidade de até 74 km/h, até a noite de quinta-feira (14). O fenômeno deve ocorrer na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e no Espírito Santo, ao sul de Vitória.

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