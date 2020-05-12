Marinha alerta para ventos de até 74km/h no litoral do ES

Em alerta emitido na tarde desta terça-feira (12), a Marinha do Brasil chama atenção para um sistema frontal que poderá provocar ventos com intensidade de até 74km/h, entre as noites de terça (12) e quinta-feira (14). O fenômeno deve ocorrer na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e o Espírito Santo, ao sul de Vitória.
A Marinha mantém os avisos de mau tempo em seu site. Ainda solicita que navegantes consultem as informações antes de qualquer atividade, seja envolvendo pesca, esporte ou recreio.
PREVISÃO DO TEMPO PARA QUARTA-FEIRA (13)
A quarta-feira (13) deve ser de sol entre algumas nuvens em todo o território capixaba, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Região Sul, que deve ser mais afetada pelos ventos de intensidade acima do normal, não há previsão de chuva. A mínima varia entre 13ºC e 17ºC e a máxima entre 28ºC e 31ºC.